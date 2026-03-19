Τα θύματα του ποδηλατόδρομου της Πάτρας, είναι πολλά και καθημερινά - Οι ράγες του προαστιακού καραδοκούν - ΒΙΝΤΕΟ

Κάποιοι πέφτουν και επειδή ήταν τυχεροί σηκώνονται και αποχωρούν από το σημείο και κάποιοι άλλοι ταλαιπωρούνται για ημέρες, ακόμη και μήνες σε νοσοκομεία και φυσικοθεραπευτήρια.

Ο λόγος για τα ατυχήματα που προκαλούνται στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, που στο ύψος της οδού Νόρμαν περνά πάνω από τις ράγες του προαστιακού της Πάτρας.

Η κα Κωνστάντζσ Μανιατοπούλου είναι ψυχολόγος στο επάγγελμα. Κάνει ποδήλατο από τα 15 της χρόνια και οικογενειακώς είναι όλοι φίλοι του ποδηλάτου. Η έλευση του ποδηλατόδρομου στην Πάτρα ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση για εκείνους. Το καλοκαίρι του 2025 μια βόλτα εξελίχθηκε πολύ επώδυνα στο ύψος της οδού Νόρμαν όταν η πίσω ρόδα του ποδηλάτου της κας Μανιατοπούλου γλύστρησε στις ράγες του προαστιακού και η ίδια έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η κα Μανιατοπούλου μάλιστα κάνει και τη δική της πρόταση για αποκατάσταση του σημείου, ώστε οι ράγες να μην έχουν το βάθος των περίπου 3 εκατοστών που έχουν σήμερα, κάτω από το οδόστρωμα, σε μια πρακτική που έχει ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει ανάλογο πρόβλημα ατυχημάτων.