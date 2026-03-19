Τα θύματα του ποδηλατόδρομου της Πάτρας, είναι πολλά και καθημερινά - Οι ράγες του προαστιακού καραδοκούν - ΒΙΝΤΕΟ

Ατυχήματα κάθε μέρα στο ύψος της Νόρμαν
Κάποιοι πέφτουν και επειδή ήταν τυχεροί σηκώνονται και αποχωρούν από το σημείο και κάποιοι άλλοι ταλαιπωρούνται για ημέρες, ακόμη και μήνες σε νοσοκομεία και φυσικοθεραπευτήρια.
Ο λόγος για τα ατυχήματα που προκαλούνται στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, που στο ύψος της οδού Νόρμαν περνά πάνω από τις ράγες του προαστιακού της Πάτρας.
Η κα Κωνστάντζσ Μανιατοπούλου είναι ψυχολόγος στο επάγγελμα. Κάνει ποδήλατο από τα 15 της χρόνια και οικογενειακώς είναι όλοι φίλοι του ποδηλάτου. Η έλευση του ποδηλατόδρομου στην Πάτρα ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση για εκείνους. Το καλοκαίρι του 2025 μια βόλτα εξελίχθηκε πολύ επώδυνα στο ύψος της οδού Νόρμαν όταν η πίσω ρόδα του ποδηλάτου της κας Μανιατοπούλου γλύστρησε στις ράγες του προαστιακού και η ίδια έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Η κα Μανιατοπούλου μάλιστα κάνει και τη δική της πρόταση για αποκατάσταση του σημείου, ώστε οι ράγες να μην έχουν το βάθος των περίπου 3 εκατοστών που έχουν σήμερα, κάτω από το οδόστρωμα, σε μια πρακτική που έχει ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει ανάλογο πρόβλημα ατυχημάτων.
Θύμα του ποδηλατόδρομου της Πάτρας, μιλά στο thebest
Μόνο την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις ράγες του προαστιακού στην είσοδο/έξοδο του ποδηλατόδρομου προς και από το κέντρο της Πάτρας αντίστοιχα, έπεσαν τρεις ποδηλάτες, ένα άτομο με πατίνι και επίσης ένας μοτοσυκλετιστής.
Τα σημάδια της χειρουργικής επέμβασης στο χέρι της κας Μανιατοπούλου
