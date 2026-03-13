Πάτρα: Ο Ανδρέας Ηλιάδης για την ασφάλεια στον ποδηλατόδρομο μετά το τροχαίο

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου ζητά άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις και προτείνει ευρωπαϊκή λύση για τις ράγες του τρένου
Την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στον ποδηλατόδρομο της πόλης επισημαίνει με δημόσια ανάρτησή του ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.
Ο κ. Ηλιάδης, αναφερόμενος στο πρόσφατο συμβάν που σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο, τονίζει ότι όσοι εργάζονται καθημερινά για τη διάσωση παιδιών στη ΜΕΘ δίνουν «μάχες» και γι’ αυτό αναμένουν από τους αρμόδιους να δείχνουν την ίδια αποφασιστικότητα για την ασφάλεια των πολιτών μέσα στον αστικό ιστό.
«Σαν γιατρός που δίνει μάχες στην μονάδα μαζί με την ομάδα μου για τη διάσωση μικρών παιδιών, απαιτώ από τους αρμόδιους να πράττουν τουλάχιστον το ίδιο για την ασφάλεια των πολιτών μέσα στην πόλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στην παρέμβασή του υπογραμμίζει ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις και όχι παρεμβάσεις «για το θεαθήναι», σημειώνοντας ότι προτάσεις που περιορίζονται μόνο στην τοποθέτηση πινακίδων δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.
Παράλληλα προτείνει μια λύση που, όπως αναφέρει, εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόκειται για την τοποθέτηση ειδικού καουτσούκ στις ράγες του τρένου, υλικό γνωστό ως Velogleis, το οποίο γεμίζει το κενό στις γραμμές και προστατεύει ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα από ατυχήματα, προσαρμοζόμενο όταν περνά το τρένο.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Ηλιάδης ευχαριστεί όσους του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του στη ΜΕΘ Παίδων.
Η παρέμβαση του έμπειρου γιατρού έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των μετακινήσεων στον ποδηλατόδρομο και την ανάγκη άμεσων, ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς.
