Αντώνης Ποταμίτης: Να ανακληθεί η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού

Όπως επισημαίνει, η απόφαση του Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος να διακόψει τη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου προκαλεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες της Αιγιάλεια και των Καλαβρύτων, καθώς και στην επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐα, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Την έντονη ανησυχία του για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα εκφράζει με δήλωσή του ο επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» και πρόεδρος του Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, Αντώνης Ποταμίτης .

Η ανακοίνωση του Αντώνη Ποταμίτη για τον Οδοντωτό

Η ξαφνική απόπφαση του ΟΣΕ να ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Διακοπτού - Καλαβρύτων προκαλεί εύλογη αναστάτωση στην Αχαϊα, στις τοπικές κοινωνίες του Αιγίου και των Καλαβρύτων αλλά και συνολικά στην επχιειρηματική κοινότητα της περιοχής.

Λίγα 24ωρα μετά την συμπλήρωση 130 χρόνων λειτουργίας του Οδοντωτού και τις εκδηλώσεις που έγιναν στα Καλάβρυτα, ο ΟΣΕ επικαλείται την επικυνδυνότητα της γραμμής λόγω προβλημάτων όπως οι συχνές κατολισθήσεις από τον ορεινό όγκο κ.ο.κ.

Ωστόσο, αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και αρκετό καιρό και έχουν επισημανθεί από τους Φορείς της Αχαϊας και τους εκπροσώπους του Αιγίου και των Καλαβρύτων. Ο ΟΣΕ επί χρόνια δεν έκανε το παραμικό για αυτά και σήμερα ξαφνικά ανακοινώνει το κλείσιμο της γραμμής επ αόριστον και μέχρι να γίνουν οι ανάλογες μελέτες και παρεμβάσεις ώστε να λειτουργήσει ο Οδοντωτός.

Μάλιστα, αυτό γίνεται χωρίς καμία ενημέρωση και συνεννόηση με τους Φορείς της περιοχής, τους Δήμους, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο και την τοπική κοινωνία και χωρίς να προσδιορίζονται καν οι εργασίες και μελέτες που θα χρειαστεί να γίνουν και ο χρονικός ορίζοντας που ο Οδοντωτός θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Ο Οδοντωτός Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν για την περιοχή της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων, για την Αχαϊα αλλά και ολόκληρη τη χώρα, με χαρακτηριστικά που τον κατατάσσουν στα πιο ιδιαίτερα τουριστικά αξιοθέατα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και, ασφαλώς, πηγή εσόδων για την αγορά της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της περίηγησης των χιλιάδων επισκεπτών στις όμορφες περιοχές του Αιγίου και του Διακοπτού, των Καλαβρύτων και του Χιονοδρομικού.

Πρόκειται για μια απόφαση ακατανόητα βιαστική και παράλογη την οποία καλούμε από την πλευρά μας την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να ακυρώσει άμεσα, έτσι ώστε σε συνεργασία με τους θεσμικούς Φορείς της Αχαϊας να βρεθεί οριστική λύση για την διασφάλιση της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Και, βέβαια, αυτή η λύση να δοθεί με τον Οδοντωτό σε λειτουργία.

Από την πλευρά μας, είμαστε στην διάθεση των Φορέων της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων και των εκπροσώπων της Αχαϊας, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Προσωπικά, θα είμαι παρών σε κάθε συλλογική προσπάθεια να ακυρωθεί αυτός ο σχεδιασμός απαξίωσης του Οδοντωτού και από την θέση μου ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος θα ζητήσω άμεσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αφού από αυτή την απόφαση πλήττονται ευθέως και δεκάδες επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΙΠΕ.

Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα"