Επίσκεψη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας στο σχολείο του Καταστήματος Κράτησης Αγίου Στεφάνου

Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα που λειτουργεί στο κατάστημα κράτησης Στεφάνου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας, στο πλαίσιο των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών του για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ιδιαίτερες συνθήκες.

Η αντιπροσωπεία του συλλόγου επισκέφθηκε το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίου Στεφάνου καθώς και το μονοθέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου (εντός Καταστήματος Κράτησης), το οποίο λειτουργεί για δεύτερη σχολική χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με τον διευθυντή του σχολικού συγκροτήματος, Μιχάλης Καραγεωργίου. Όπως επισημαίνεται, η συζήτηση ήταν ουσιαστική και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά και σε έναν κοινό σχεδιασμό για το μέλλον των σχολικών δομών που λειτουργούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική αναβάθμισης του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου σε διθέσιο, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται, δημιουργώντας νέες ανάγκες για τη λειτουργία του. Παράλληλα, ο Σύλλογος θέτει ως προτεραιότητα για την επόμενη σχολική χρονιά την ενίσχυση του σχολείου με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως Αγγλικής Γλώσσας και Πληροφορικής.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και προς τη δασκάλα Φαίη Γιαννικοπούλου για την υπεύθυνη και ευαίσθητη προσφορά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους μαθητές–κρατούμενους, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, με τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους έδωσαν ένα ξεχωριστό μήνυμα για τη δύναμη της εκπαίδευσης και των ονείρων ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες.