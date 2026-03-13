Πάτρα: Επετειακή Εκδήλωση Μνήμης για τον αγωνιστή "Γιαννιά"

Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς «Οι Γιαννιάδες» διοργανώνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 την Εκδήλωση Μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή «ΓΙΑΝΝΙΑ» στην Πλατεία ΓΙΑΝΝΙΑ, (Πλατεία Μαρούδα)



Ώρα έναρξης της Εκδήλωσης 11.00 π.μ. ακριβώς



Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ώρα 11.00 ακριβώς: Επιμνημόσυνη Δέηση για τον αγωνιστή

Παραστάτες στον Ανδριάντα: Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης Παναγιώτη Καρατζά

Ομιλία για τον Αγωνιστή «ΓΙΑΝΝΙΑ» από τον Εκπαιδευτικό & Συγγραφέα κ. Κυριάκο Σκιαθά,

Απονομή Τιμητικής Πλακέτας, στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για το επί πολλά έτη Φιλανθρωπικό του έργο.

Χαιρετισμούς από τους Επίσημους Προσκεκλημένους του Συλλόγου

Κατάθεση Στεφάνων στον Ανδριάντα του Αγωνιστή.

Παραδοσιακοί Χοροί από τον «Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών»