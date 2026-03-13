Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Παύλος Γερουλάνος για διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου: Θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί, χρειάζεται ψυχραιμία και ενότητα

Παύλος Γερουλάνος για διαγραφή Οδυσσέα Κ...

«Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι, όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος

Την ανάγκη να υπάρξει ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο οποίος μάλιστα, παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα και στη θέση του θα ορκιστεί ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος από την Κρήτη όπου βρίσκεται, σε ερώτηση για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ενόψει και του συνεδρίου.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», τόνισε και επισήμανε:

«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Παύλος Γερουλάνος ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ειδήσεις
Πολιτική
[" \u03a0\u03b1\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2 \u0393\u03b5\u03c1\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03bd\u03bf\u03c2","\u03a0\u0391\u03a3\u039f\u039a","\u039f\u03b4\u03c5\u03c3\u03c3\u03ad\u03b1\u03c2 \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03bd\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2"]
824073
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις