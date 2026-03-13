Πάτρα: Ο Κυρανάκης καλεί τους φορείς σε σύσκεψη για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας

Σε εξέλιξη τίθεται η διαδικασία διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης για για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απηύθυνε πρόσκληση προς τους τοπικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1, στην Αθήνα.

Η σύσταση της ομάδας εργασίας έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας. Στην πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για την έναρξη των εργασιών, να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και να γίνει μια αρχική αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι η κατάρτιση μιας ενιαίας και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2026.

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό –όπως επισημαίνεται– τη σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την περιοχή.





