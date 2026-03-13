Πάτρα: Ο Κυρανάκης καλεί τους φορείς σε σύσκεψη για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας

Πρόσκληση στους τοπικούς φορείς για την πρώτη συνεδρίαση της κοινής ομάδας εργασίας σχετικά με την οριστική λύση της σιδηροδρομικής έλευσης στο λιμάνι
Σε εξέλιξη τίθεται η διαδικασία διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης για για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απηύθυνε πρόσκληση προς τους τοπικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1, στην Αθήνα.
Η σύσταση της ομάδας εργασίας έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας. Στην πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για την έναρξη των εργασιών, να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και να γίνει μια αρχική αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι η κατάρτιση μιας ενιαίας και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2026.
Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό –όπως επισημαίνεται– τη σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την περιοχή.
Το κείμενο της πρόσκλησης
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για την οριστική πρόταση
σιδηροδρομικής έλευσης στην Πάτρα
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
Σε συνέχεια της πρόσκλησης για τη συγκρότηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση της οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας και κατόπιν του ορισμού των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, σας προσκαλούμε στην πρώτη συνεδρίαση της
Ομάδας Εργασίας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε., επί της οδού Καρόλου 1 στον 8ο όροφο και θα έχει ως στόχο την έναρξη των εργασιών της Ομάδας, τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της, καθώς και την αρχική αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
Η συμβολή όλων των συμμετεχόντων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής, με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας, ώριμης και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.
