Καιρός: Κακοκαιρία από την Πέμπτη 19/3 με ισχυρές βροχές από τα δυτικά

Καλός ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Η χώρα κινείται σε ρυθμούς άνοιξης για τις επόμενες ημέρες, με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, να δίνει το στίγμα ενός διπρόσωπου καιρού.
Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και ηλιόλουστος μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό από την ερχόμενη Πέμπτη 19/3.
Για το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη 17/3, ο καιρός θα διατηρήσει τον σταθερό του χαρακτήρα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι:
-Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σε όλη τη χώρα
-Θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 16-18°C και τοπικά στα νότια τους 19°C
- Τοπικά φαινόμενα: Την Παρασκευή και το Σάββατο ίσως σημειωθούν ασθενείς βροχές στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, ενώ την Κυριακή το σκηνικό θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ορεινά
Η αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη
Η σταθερότητα φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία, σύμφωνα με την σημερινή πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.
Από την Πέμπτη και μετά, αναμένεται μεταβολή του καιρού με οργανωμένα συστήματα. Αυτά πρόκειται να φέρουν αξιόλογες βροχές που θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως και την επόμενη Κυριακή.
Ο καιρός την Παρασκευή 13-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι κυρίως στα δυτικά καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 14-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 15-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
