Καιρός: Κακοκαιρία από την Πέμπτη 19/3 με ισχυρές βροχές από τα δυτικά

Η χώρα κινείται σε ρυθμούς άνοιξης για τις επόμενες ημέρες, με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, να δίνει το στίγμα ενός διπρόσωπου καιρού.

Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και ηλιόλουστος μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό από την ερχόμενη Πέμπτη 19/3.

Για το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη 17/3, ο καιρός θα διατηρήσει τον σταθερό του χαρακτήρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι:

-Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σε όλη τη χώρα

-Θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 16-18°C και τοπικά στα νότια τους 19°C

- Τοπικά φαινόμενα: Την Παρασκευή και το Σάββατο ίσως σημειωθούν ασθενείς βροχές στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, ενώ την Κυριακή το σκηνικό θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ορεινά

Η αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη

Η σταθερότητα φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία, σύμφωνα με την σημερινή πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.