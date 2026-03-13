e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Το συνολικό ποσό των 70.400.000 ευρώ για παροχές και επιδόματα πληρώνουν έως αύριο, 13 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 73.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.