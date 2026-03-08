Αυτός είναι ο «πιο cool» δρόμος του 2026 - Γεμάτος μουσική και μποέμ ατμόσφαιρα

Η Rua do Senado, στο ιστορικό κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, αναδείχθηκε από το βρετανικό περιοδικό Time Out ως ο πιο «cool» δρόμος του πλανήτη.

Η διάκριση βασίστηκε στη μποέμ ατμόσφαιρα της περιοχής και στη δυναμική διαδικασία αναζωογόνησης που είναι έντονη τα τελευταία χρόνια.

Η Rua do Senado βρίσκεται στο κέντρο, στην περιοχή της Λάπα. Ξεκινά κοντά στην Praça Tiradentes, αποκτά έντονο χαρακτήρα από τη Rua do Lavradio –στο τετράγωνο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη ζωντάνια– και καταλήγει στη Rua do Riachuelo.

Το περιοδικό αναδεικνύει το γιορτινό κλίμα, τη σάμπα και τα καταστήματα με ανοιχτές πόρτες. Επισημαίνει επίσης τη συνύπαρξη παλιών καταστημάτων, όπως το Armazém Senado που λειτουργεί από το 1907, με νέα καταστήματα όπως η Destilaria Maravilha.