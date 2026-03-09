Φεύγουν από το Ντουμπάι λόγω του πολέμου και αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους

Πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους καθώς σπεύδουν να φύγουν από το Ντουμπάι, λόγω του πολέμου, λένε οι κτηνίατροι.

Σύμφωνα με την Telegraph, αρκετοί προσπαθούν εσπευσμένα να αποχωρήσουν μετά τα πλήγματα ιρανικών πυραύλων σε τοποθεσίες εντός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σε συνέχεια του βομβαρδισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ωστόσο, ενώ διάφορες χώρες έχουν οργανώσει πτήσεις για τον επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων υπηκόων τους, ορισμένοι που ζουν στα ΗΑΕ εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών ή κόστους μεταφοράς.

Καταφύγια σε σημείο κατάρρευσης

Κτηνίατροι στο Ντουμπάι δηλώνουν ότι βλέπουν μεγάλο αριθμό γατών και σκύλων να εγκαταλείπονται στους δρόμους καθώς οι ιδιοκτήτες τους τρέπονται σε φυγή. Άλλοι αναφέρουν ότι ιδιοκτήτες έχουν ζητήσει πληροφορίες για την ευθανασία των κατοικιδίων τους.

Η οργάνωση “K9 Friends Dubai“, μια ομάδα επανένταξης σκύλων, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει «κατακλυστεί από τον αριθμό των κλήσεων για εγκαταλελειμμένα κουτάβια ή ιδιοκτήτες που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους».

Η Aditi Gouri, ιδιοκτήτρια της υπηρεσίας φιλοξενίας κατοικιδίων “The Barking Lot” στο Ντουμπάι, δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph:

«Τα καταφύγια είναι υπερπλήρη αυτή τη στιγμή και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν – εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι γιατί κατανοούμε ότι πρόκειται για δύσκολες στιγμές».

Εθελοντές σε κέντρα διάσωσης ζώων έχουν αναφέρει εκατοντάδες περισσότερα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια από το συνηθισμένο, γεγονός που φέρνει τα καταφύγια σε σημείο κατάρρευσης, με ορισμένα να αδυνατούν πλέον να φροντίσουν όλα τα ζώα.

Μαρτυρίες και σοκαριστικά περιστατικά

Ένας εθελοντής, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε:

«Έχω δει περίπου 200 αναρτήσεις πλέον σε ομάδες του WhatsApp και του Facebook – σκύλοι έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένοι στους δρόμους, δεμένοι σε στύλους, χωρίς να βρεθούν οι ιδιοκτήτες τους».

«Ορισμένοι κτηνίατροι επιβεβαίωσαν μάλιστα ότι ιδιοκτήτες προσέρχονται για να κάνουν ευθανασία σε υγιή κατοικίδια, επειδή δεν θέλουν να επωμιστούν το κόστος μεταφοράς ή τη γραφειοκρατία».

«Δεν υπάρχει κατάλληλο σύστημα καταφυγίων μεγάλης κλίμακας εδώ που να μπορεί να το διαχειριστεί αυτό – οι λίγοι χώροι που υπάρχουν είναι πάντα γεμάτοι… κατά μέσο όρο λαμβάνω προσωπικά περίπου πέντε μηνύματα την ημέρα από άτομα που λένε ότι φεύγουν και θα αφήσουν το κατοικίδιό τους στον δρόμο αν δεν το πάρει κανείς».

Υπάρχουν αναφορές για ζώα που αφήνονται να πεθάνουν στην έρημο, αφού κάτοικοι που προσπάθησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μέσω του Ομάν εμποδίστηκαν να τα περάσουν από τα σύνορα των ΗΑΕ.

Μια κάτοικος στην Αλ Άιν βρήκε μια γάτα και τέσσερα γατάκια που είχαν εγκαταλειφθεί σε ένα κλουβί στο κατώφλι της, με ένα σημείωμα από τον ιδιοκτήτη που εξηγούσε ότι αδυνατούσαν να πάρουν τα κατοικίδιά τους μαζί τους καθώς έφευγαν. Οι γάτες είναι όλες καλά στην υγεία τους και είναι πλέον διαθέσιμες για φιλοξενία στην περιοχή.

Η παγκόσμια διάσταση και η κριτική

Σε όλα τα ΗΑΕ, κέντρα διάσωσης ζώων και κτηνίατροι μοιράζονται φωτογραφίες από γεμάτα καταφύγια και εγκαταλελειμμένα κατοικίδια. Μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Facebook έδειχνε έναν σκύλο δεμένο σε έναν στύλο φωτισμού στην περιοχή Al-Nahda του Ντουμπάι, ο οποίος φέρεται να αφέθηκε εκεί το Σάββατο στην αρχή του πολέμου. Ένας κάτοικος έκτοτε πήρε το ζώο υπό την προστασία του μέχρι να βρεθεί μόνιμο σπίτι.

Η War Paws, μια φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει τα ζώα σε περιόδους συγκρούσεων, χαρακτήρισε ακατανόητο το γεγονός ότι μια πλούσια χώρα όπως τα ΗΑΕ βιώνει τέτοια επίπεδα εγκατάλειψης.

Η Louise Hastie, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, δήλωσε:

«Δεν είναι πρόβλημα μόνο εκεί, συμβαίνει επίσης στο Ιράκ και στην Ουκρανία… ορισμένοι άνθρωποι απλώς δεν βλέπουν τα κατοικίδια όπως εμείς. Το να εγκαταλείπεις κατοικίδια στα σύνορα ή στους δρόμους, χωρίς καν να τα αφήνεις στον κτηνίατρο – δεν υπάρχει πραγματικά καμία δικαιολογία για αυτό, το Ντουμπάι είναι μια εύπορη χώρα».

Η κ. Hastie είναι επί του παρόντος εγκλωβισμένη στο Ιράκ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά σε αντίθεση με τη συμπεριφορά που παρατηρείται στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι θα παραμείνει με τα διασωθέντα ζώα της «μέχρι να πέσει η στέγη». Κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΑΕ να κάνει περισσότερα για τη διασφάλιση των ζώων και να διασφαλίσει ότι τα κατοικίδια θα παραμείνουν προστατευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.