Η Αχαΐα στις 13 πιο «ευάλωτες» περιοχές για κατολισθήσεις - Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Η Αχαΐα και η Ηλεία συγκαταλέγονται στις 13 πιο «ευάλωτες» περιοχές της χώρας ως προς την εκδήλωση κατολισθήσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για περιοχές όπου οι γεωλογικές συνθήκες και οι έντονες καιρικές μεταβολές μπορούν ευκολότερα να οδηγήσουν σε φαινόμενα καθίζησης και μετακίνησης εδαφών. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι οι μόνες, καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης παρόμοιων φαινομένων.

Τα περιστατικά κατολισθήσεων και καθιζήσεων εδαφών έχουν καταγραφεί με μεγαλύτερη συχνότητα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδέεται άμεσα με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί φέτος.

Όπως εξηγεί ο κ. Λέκκας, μιλώντας στη Realnews, οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα εδάφη, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης πρανών και κατολισθήσεων: «Η απάντηση είναι απλή. Το φαινόμενο παρουσιάζεται εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ο τεράστιος όγκος νερού που έχει καταγραφεί. Ενδεικτικό είναι ότι όσο έχει βρέξει φέτος, έβρεξε συνολικά τα προηγούμενα τρία χρόνια. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση παίζουν ρόλο και οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγάλοι όγκοι βροχής, σε συνδυασμό με τη ραγδαιότητα των φαινομένων, οδηγούν σε αύξηση των καθιζήσεων. Οι έντονες βροχοπτώσεις διαβρώνουν τα εδάφη και αποσταθεροποιούν τα πρανή, καθιστώντας πιο πιθανή την εκδήλωση κατολισθήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη ευαίσθητο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ, Γεώργιος Παπαθανασίου, επισημαίνει ότι πολλές περιοχές της χώρας εμφανίζουν αυξημένη ευπάθεια σε τέτοιου είδους φαινόμενα, λόγω της γεωλογικής τους σύστασης. «Σε ό,τι αφορά τις “επιδεκτικές ή ευάλωτες περιοχές”, όλη η ραχοκοκαλιά της Πίνδου, τα Γρεβενά, τα Τρίκαλα, το Καρπενήσι, αλλά και η περιοχή μέχρι και την Πελοπόννησο, έως την Πάτρα, σαν βιολογικό υλικό είναι πιο θετικό να φιλοξενεί το φαινόμενο», λέει και συμπληρώνει ότι την τρέχουσα περίοδο οι περισσότερες κατολισθήσεις που έχουν καταγραφεί σχετίζονται άμεσα με τη βροχόπτωση.

«Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με αυτή τη γεωλογία και τη μορφολογία του εδάφους, όταν έχουμε έντονη βροχή, όχι κάτι ακραίο, το υλικό και η αντοχή του μεταβάλλονται και τελικά μας δίνουν την αστοχία. Το υλικό εμποτίζεται με νερό και, όταν ξεπερνιέται η αντοχή του, έχουμε την κατολίσθηση».