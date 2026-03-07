Τα SOS για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, την ώρα που φέτος πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα δουν τη δήλωσή τους όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έτοιμες προς κατάθεση.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση των δηλώσεων θα γίνει στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet κι εκεί στα σημειώματα προεκκαθάρισης, θα αναγραφεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Επίσης προβλέπεται η επιλογή, η δήλωση να υποβληθεί ως έχει, με αυτόματη εκκαθάριση από τη φορολογική διοίκηση.

Τα κρίσιμα σημεία

Ωστόσο καλό είναι οι φορολογούμενοι να “τσεκάρουν” την όλη ανάρτηση της ΑΑΔΕ. Δηλαδή, όσοι και όσες διαπιστώσουν ότι οι φορολογικές τους δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται κι αν επισημάνουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να μη βρεθούν προ εκπλήξεων.

Ειδικότερα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν:

Το ύψος του εισοδήματος και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί.

Οι φορολογούμενοι, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-Προεκκαθάρισης Φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-Προεκκαθάρισης Φόρου Συζύγου/ΜΣΣ», ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά των εισοδημάτων καθώς και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις –καθώς οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν επιτρέπεται η παρέμβαση– θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση, προκειμένου να γίνει επαναπροσδιορισμός του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Τις ηλεκτρονικές δαπάνες.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν οι ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές αγαθών και υπηρεσιών καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 22%. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοικτός και οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις πληρωμών μέσω POS και e-banking ή αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τεκμήρια που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το άθροισμά τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, η φορολογική διοίκηση υπολογίζει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Σε περίπτωση που προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το δηλωθέν και αυτό οδηγεί σε σημαντικά αυξημένο φόρο, οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά δηλώνοντας ποσά ανάλωσης κεφαλαίου από εισοδήματα προηγούμενων ετών στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1. Εναλλακτικά, μπορούν να δηλώσουν ποσά από δάνειο, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, κέρδη από τυχερά παιχνίδια, εφάπαξ αποζημίωση κ.ά. που έλαβαν μέσα στο 2024, στους κωδικούς 787-788 του ίδιου πίνακα.

Τα προστατευόμενα τέκνα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην ορθή δήλωση των προστατευόμενων τέκνων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού φόρου ακόμη και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ο φόρος

Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, ο πρόσθετος φόρος εξοφλείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου, προβλέπεται έκπτωση:

4% εάν η δήλωση υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου,

3% εάν υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου,

2% εάν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου.

Δεν βεβαιώνεται φόρος όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ.

Ο φορολογούμενος, μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διόρθωση με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η ΑΑΔΕ εκδίδει νέο εκκαθαριστικό μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

Η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή έως τα μέσα Ιουλίου.

Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό, έως το 2028 όλες οι φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και να μπορούν να υποβάλλονται αυτόματα, ακόμη και χωρίς καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους.