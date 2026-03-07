Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε 88 ετών

Ακόμα μία απώλεια θρηνεί η χώρα μας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, Γιώργος Βότσης.

Ο Γιώργος Βότσης, που ήταν μία μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης.

«Θέλω να γράψω, αλλά είναι αδύνατο προς το παρόν, επειδή έχω σπαράξει στο κλάμα. Και τι να πρωτοπώ αφού χρειάζεται ένα ολόκληρο βιβλίο.

Ο Γιώργος Βότσης, μετά από 40 χρόνια αδιατάρακτης φιλίας δεν θα είναι πια μαζί μας. Κορυφαίος δημοσιογράφος, με τα δικά μου μέτρα επαναστάτης, γνησιος γλεντζές, πιστός φίλος. Από τους πλέον υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Να συνέλθω απ’ το σοκ και μακάρι να καταφέρω να γράψω αυτά που του αξίζουν. Έτσι κι αλλιώς είμαι βέβαιος πως θα γράψουν πολλοί. Ήταν τόσο αγαπητός…», έγραψε στο Facebook.