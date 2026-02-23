Ένας Παρθενώνας μακριά από την Ελλάδα: Το μνημείο - έκπληξη στο Τενεσί

Στην καρδιά του Νάσβιλ δεσπόζει μια απρόσμενη εικόνα: ένας Παρθενώνας πλήρους κλίμακας που φέρνει την Ελλάδα στο Τενεσί.

Ο Παρθενώνας του Νάσβιλ είναι το μοναδικό αντίγραφο στον κόσμο που αναπαράγει με απόλυτη ακρίβεια το μέγεθος και τις λεπτομέρειες του αυθεντικού ναού στην Αθήνα. Χτισμένος στο Centennial Park, αποτελεί σύμβολο της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και επιβεβαιώνει το παρατσούκλι της, «η Αθήνα του Νότου». Η παρουσία του συνδέει τον αρχαίο κόσμο με τον σύγχρονο και λειτουργεί ως ζωντανή γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες.

Από προσωρινό έκθεμα σε μόνιμο ορόσημο

Η ιστορία του ξεκινά το 1897, όταν δημιουργήθηκε ως προσωρινή κατασκευή για την Tennessee Centennial Exposition, η οποία οργανώθηκε για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ένταξη του Τενεσί στην Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή του Παρθενώνα δεν ήταν τυχαία: το Νάσβιλ ήθελε να αναδείξει τον χαρακτήρα του ως πόλη αφιερωμένη στην εκπαίδευση, την τέχνη και τη φιλοσοφία.

Αν και χτίστηκε ως προσωρινή κατασκευή, όπως όλα τα κτίρια της Έκθεσης, ο Παρθενώνας καθόρισε για τους κατοίκους του Νάσβιλ την εικόνα που είχαν για την πόλη τους, και δεν ήθελαν να τον κατεδαφίσουν στο τέλος της διοργάνωσης.

Η αρχική κατασκευή, από γύψο, ξύλο και τούβλα, απείχε πολύ από τον μαρμάρινο αθηναϊκό πρόγονο, αλλά γρήγορα κέρδισε το κοινό και έγινε σημείο αναφοράς.

Η ανακατασκευή της δεκαετίας του 1920

Τα υλικά σύντομα άρχισαν να φθείρονται. Επαναλαμβανόμενες επιδιορθώσεις καθυστέρησαν την καταστροφή για μερικά χρόνια, αλλά το 1920 η πόλη αναγκάστηκε να επιλέξει μια μόνιμη λύση: κατεδάφιση ή ανακατασκευή με ανθεκτικά υλικά. Η απόφαση για ανακατασκευή έφερε στο έργο τον τοπικό αρχιτέκτονα Ράσελ Χαρτ και, ως σύμβουλο, τον αρχιτεκτονικό ιστορικό Γουίλιαμ Μπελ Ντίνσμουρ.

Η στέγη, οι ενισχυμένοι τοίχοι και οι φέροντες κίονες (οι κίονες που στηρίζουν το βάρος του κτιρίου ή συγκεκριμένων τμημάτων του, όπως η στέγη ή η οροφή) κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα, το νέο καινοτόμο υλικό του 20ού αιώνα. Οι τοίχοι από τούβλα και οι μη φέροντες κίονες (δεν στηρίζουν βάρος, αλλά υπάρχουν κυρίως για διακοσμητικούς λόγους ή συμμετρία) του κτιρίου του 1897 διατηρήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη νέα κατασκευή.

Για την τελική επιφάνεια, ο Χαρτ επέλεξε ένα μείγμα χυτού σκυροδέματος, χρησιμοποιώντας μια φόρμουλα που ανέπτυξε ο Τζον Έαρλι από την Ουάσιγκτον. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και στα κεραμίδια της στέγης, τα διακοσμητικά στοιχεία και τα γλυπτά. Η εταιρεία Foster and Creighton ανέλαβε το έργο ως γενικός εργολάβος.

Ο γλύπτης Τζορτζ Τζούλιαν Ζόλνεϊ, που είχε δημιουργήσει τα γλυπτά των αετωμάτων του Παρθενώνα του 1897, επέστρεψε για να φιλοτεχνήσει τις μετόπες της δωρικής ζωφόρου. Η γλύπτρια από το Νάσβιλ Μπελ Κίνεϊ και ο αυστριακής καταγωγής σύζυγός της, Λέοπολντ Σολτς, προσλήφθηκαν για να δημιουργήσουν τις μόνιμες μορφές των αετωμάτων. Για να τους βοηθήσει να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα πρωτότυπα, το Συμβούλιο Πάρκων αγόρασε από το Μουσείο Victoria and Albert ένα σύνολο εκμαγείων των αρχικών μαρμάρινων θραυσμάτων.

Οι εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου ολοκληρώθηκαν το 1925. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την αρχαία έμπνευση με τις τεχνικές δυνατότητες της αμερικανικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, πλησιάζοντας εντυπωσιακά την ελληνική αρχιτεκτονική τελειότητα.