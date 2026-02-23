Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο USS «Gerald R. Ford»

REUTERS / Stelios Misinas

REUTERS / Stelios Misinas

Είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου

Στη Σούδα έφτασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία της κατηγορίας του στον κόσμο, για να ανεφοδιαστεί προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Η Σούδα είναι μια από τις πιο σημαντικές βάσεις στη Μεσόγειο, λόγω της ικανότητας να παρέχει υποστήριξη ακόμα και σε ένα πολεμικό πλοίο όπως το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, αναδεικνύοντας την στρατηγική και γεωπολιτική αξία της στην ευρύτερη περιοχή.

 

REUTERS / Stelios Misinas

REUTERS / Stelios Misinas

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (19.02.2026) στον εαυτό του και εμμέσως στο Ιράν, διορία περίπου 10 ημερών για να κλειστεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμα της Τεχεράνης, όμως παράλληλα «πνίγει» την Ισλαμική Δημοκρατία με δεύτερο αεροπλανοφόρο και με αξιοσημείωτες αεροναυτικές δυνάμεις.

Το θηριώδες USS Gerald R. Ford κεντρίζει το ενδιαφέρον, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν τη δύναμη πυρός του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως συνοδεία τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke και πτέρυγα μάχης που αποτελείται από μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου τύπου EA-18G αλλά και ιπτάμενα ραντάρ.

Το USS Gerald Ford είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο και πολεμικό πλοίο του κόσμου, έχει μήκος πάνω από 300 μέτρα, πλήρες εκτόπισμα πάνω από 100.000 τόνους και είναι εξοπλισμένο με δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς, που του προσφέρουν 250% μεγαλύτερη χωρητικότητα ηλεκτρισμού σε σχέση με προηγούμενα αεροπλανοφόρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν την απονήωση αεροσκαφών και τη φόρτωση όπλων ταχύτερα από ποτέ άλλοτε και έτσι αντιπροσωπεύει ένα άλμα γενιάς στην ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν ναυτική ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Αίγιο: Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων- Στον Ανακριτή αύριο ο δράστης

Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΔΕΙΤΕ όλες τις στολές, τα άρματα και τα χαμόγελα σε πάνω από 1.500 φωτογραφίες

Δυτ. Ελλάδα: Τηλεφωνική απάτη με «βλάβη στο ρεύμα»- Πώς να προστατευτείτε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κρήτη ΗΠΑ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03c1\u03ae\u03c4\u03b7 "," \u0397\u03a0\u0391"]
822048
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις