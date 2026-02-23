Αίγιο: Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων- Στον Ανακριτή αύριο ο δράστης

Σοκαρισμένο παραμένει το Αίγιο μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 46χρονος άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση συνελήφθη και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς. Οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ο τέταρτος, που δέχτηκε περισσότερα σκάγια στα πόδια, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω περίθαλψη. Όλοι βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν στο κατάστημα του δράστη δύο καραμπίνες. Η μία χρησιμοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς, ενώ η δεύτερη, αδήλωτη, κατασχέθηκε επίσης. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό.