Αχαΐα: Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Κάτω Σαλμενίκο- Η οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Κάτω Σαλμενίκο Αχαΐας, όταν επιβατικό όχημα, κινούμενο σε τοπική οδό, βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε γυναίκα, η οποία μετά την πρόσκρουση εγκλωβίστηκε στη θέση της, χωρίς να μπορεί να εξέλθει. Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση διάσωσης, απεγκλωβίζοντας τη γυναίκα με τη χρήση διασωστικών μέσων. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο και περίθαλψη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από την Αστυνομία.