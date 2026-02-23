Κούλουμα: Οι πατρινοί κατέκλυσαν Πλάζ, Νότιο Πάρκο και Παραλία- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, οι Πατρινοί κατέκλυσαν τις παραλιακές ζώνες της πόλης για να γιορτάσουν τα παραδοσιακά Κούλουμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δήμου και εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό.

Στη Πάτρα, το θαλάσσιο μέτωπο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, με οικογένειες, παρέες και μικρά παιδιά να απλώνουν κουβέρτες, να στρώνουν σαρακοστιανά τραπέζια και να γεμίζουν τον ουρανό με πολύχρωμους χαρταετούς. Η Δημοτική Πλάζ στην Αγυιά, το Νότιο Πάρκο και η Παραλία, στην Πλατεία Δημοκρατίας, αποτέλεσαν τα βασικά σημεία συνάντησης για εκατοντάδες πολίτες.

Η ατμόσφαιρα γιορτινή, με μουσικές να ακούγονται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Τα συγκροτήματα έδωσαν τον ρυθμό, μετατρέποντας τις παραλίες σε ένα μεγάλο, ενιαίο σκηνικό διασκέδασης.

Παράλληλα, δεν έλειψαν τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ το πέταγμα του χαρταετού είχε και φέτος την τιμητική του, με δεκάδες πολύχρωμες φιγούρες να υψώνονται πάνω από τη θάλασσα, συμβολίζοντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μαζική, επιβεβαιώνοντας ότι τα Κούλουμα αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, αλλά και μια ευκαιρία για συλλογική χαρά, ξεκούραση και ανανέωση, μετά την ένταση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.