Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή, όλο το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των ποσών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επόμενη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, με χιλιάδες δικαιούχους να περιμένουν τη δεύτερη πληρωμή.

Ήδη περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση, με πιστώσεις που ξεπέρασαν συνολικά τα 124 εκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού επιδόματος που προβλέπεται για τον χειμώνα 2024-2025.

Οι επόμενες πληρωμές έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν εντός του 2026 και αφορούν αγορές καυσίμων έως τον Μάιο, καθώς και φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση έως και τον Ιούλιο. Σε συνολικό επίπεδο, το πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει τα 195 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας στήριξη σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για το 2026 θα καταβληθεί στα τέλη Μαΐου ή τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος της ενέργειας που έχει δηλωθεί.

Αναλυτικά:

Για αγορές καυσίμων, πέλετ ή καυσόξυλων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, η πληρωμή προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η καταβολή της δεύτερης δόσης αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το συνολικό κονδύλι των 195 εκατ. ευρώ αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά.

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός βασίζεται στον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς όπου ο δείκτης ΣΟ-Μ είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1, προβλέπεται προσαύξηση 25% και ανώτατο όριο επιδότησης τα 1.000 ευρώ. Για περιοχές με ΣΟ-Μ ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προστίθεται επιπλέον προσαύξηση 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 1.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας για την καταβολή του επιδόματος.