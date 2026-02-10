Νέα απάτη με λινκ μέσω SMS για επίδομα θέρμανσης

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛ.ΑΣ., καθώς συνεχίζονται οι περιπτώσεις με ηλεκτρονικές απάτες, αυτή τη φορά με ψεύτικο SMS που αφορά δήθεν επίδομα θέρμανσης.

Πολλοί πολίτες έλαβαν μήνυμα που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Πρόκειται ξεκάθαρα για απάτη, υπογραμμίζει η Ελληνική Αστυνομία.

H EΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για απάτη με το επίδομα θέρμανσης

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, τίτλους και επωνυμίες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκούς ή σε κρατικούς φορείς, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο. Αν κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο, οδηγείται σε σελίδα όπου του ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα και να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Η πραγματική ενημέρωση για επίδομα ή οικονομική παροχή γίνεται, εξάλλου, μόνο μέσα από επίσημες κρατικές πλατφόρμες.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί και άλλες περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης, όπως μηνύματα για δήθεν παραδόσεις πακέτων από τα ΕΛΤΑ και για τέλη κυκλοφορίας.