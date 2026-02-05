Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας αστροναύτης για την αποστολή στη Σελήνη

Η εκτόξευση του Artemis II που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, μπορεί να αναβλήθηκε κατά ένα μήνα, όταν θα ανοίξει ξανά το παράθυρο ευκαιρίας για το ταξίδι, στέλνει όμως ένα σαφές μήνυμα: έπειτα από δεκαετίες η NASA επιστρέφει στα ταξίδια πέρα από τη Γη.

Αυτά τα ταξίδια χρειάζονται αστροναύτες -εξερευνητές, με σωματικές και ψυχικές δυνάμεις για να αντέξουν το επικίνδυνο περιβάλλον και την ακραία απομόνωση εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τη Γη που θα είναι δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα όταν στο μέλλον χτιστούν βάσεις στον Άρη.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, αστροναύτης της NASA, θα είναι ο πιλότος του Artemis II. Ο ίδιος και οι τρεις συνεπιβαίνοντες θα περάσουν 10 ημέρες στο Διάστημα σε μια αποστολή που θα τους φέρει πιο μακριά από κάθε άλλο αστροναύτη στο παρελθόν. Ένα ταξίδι ριψοκίνδυνο, όπως το περιγράφει και στο BBC: «Έχουμε μια δεξαμενή με νερό και όταν το πιούμε θα τελειώσει. Έχουμε τρόφιμα και όταν τα φάμε, θα τελειώσουν. Κανένας δεν θα μας στείλει προμήθειες».

Στο «κονσερβοκούτι» όπου θα ζουν οι αστροναύτες, όλα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.

Δεν υπάρχει καθόλου ιδιωτικότητα, όπως λέει: «Πηγαίνεις στον χώρο υγιεινής και κλείνεις την πόρτα, αλλά μόλις ενεργοποιήσεις το μηχάνημα, τους ξυπνάς όλους – είναι το πιο θορυβώδες πράγμα εκτός από τον κινητήρα του διαστημοπλοίου».

Η ζωή των αστροναυτών που θα ζουν στις βάσεις στη Σελήνη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Θα ζουν σε ένα ουράνιο σώμα με νύχτες που θα διαρκούν δύο εβδομάδες, κάτω από ακραίες θερμοκρασίες και δυνητικά μεγάλα επίπεδα ραδιενέργειας.

Ποιος είναι ο καλός αστροναύτης;

Η «δουλειά» του αστροναύτη δεν είναι καθόλου εύκολη και η NASA, αλλά και η ευρωπαϊκή ESA, το γνωρίζουν.

«Δεν αναζητούμε υπερανθρώπους σε έναν τομέα», λέει στο BBC ο Σέρχο Αραούχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της ομάδας διαστημικής ιατρικής της ESA και εξηγεί ότι η υπηρεσία του αναζητά «κάποιον καλό σε όλους τους τομείς, κάτι που είναι δραματικά πιο δύσκολο να βρεθεί».

Από τη δεκαετία του ‘50, όταν άρχισαν οι προετοιμασίες για τα ταξίδια στο Διάστημα, η NASA είχε στραφεί σε πιλότους δοκιμών, όλοι άνδρες και σε κορυφαία φυσική κατάσταση. Περνούσαν εβδομάδες από εξετάσεων για τα πάντα, από την χωρητικότητα των πνευμόνων ως την… ποιότητα του σπέρματος. Ήταν, στην πραγματικότητα, ανταγωνιστικά alpha males.

Η NASA αναζητούσε το «right stuff», αστροναύτες με το «σωστό μέταλλο», θα λέγαμε, για τις αποστολές της.

Σήμερα δεν χρειάζεται να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αλλά να πληρούν κάποια κριτήρια. Όχι χρόνιες παθήσεις, για παράδειγμα, όχι άσθμα και αρρυθμίες, όχι αχρωματοψία, αλλά η μυωπία μπορεί να είναι αποδεκτή. Εξάλλου, μια κρίση άσθματος στο Διάστημα ίσως είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Το άλλο που αναζητεί η NASA είναι άνθρωποι με ορισμένες νοητικές ικανότητες και την ψυχολογική καταλληλότητα για αποστολές στο Διάστημα.

Σήμερα έχουμε περάσει από τους ανταγωνιστικούς alpha males αναζητούμε για ανθρώπους που βάζουν την επιτυχία της ομάδας πάνω από τη δική τους.

Δύο άνθρωποι που το δοκίμασαν αυτή την απομόνωση σε ακραίες συνθήκες, χωρίς να είναι υποψήφιοι αστροναύτες, είναι δύο Δανοί αρχιτέκτονες, ο Σεμπαστιάν Αριστοτέλις και ο Καρλ-Γιόχαν Σόρενσεν. Τον Σεπτέμβριο του 2020 έζησαν για 60 ημέρες στη Γροιλανδία σε μια πρότυπη σεληνιακή κατοικία από ανθρακονήματα.