Ρίο: Μυστήριο με την εξαφάνιση ψαροντουφεκά εδώ και μήνες

Ανοιχτή εξακολουθεί να παραμένει από το Λιμενικό Σώμα η υπόθεση του ερασιτέχνη ψαροτουφεκά, ο οποίος αγνοείται εδώ και μήνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας είχε μεταβεί στην ακτή τις πρωινές ώρες, περίπου μεταξύ 10:00 και 11:00, αφήνοντας τα προσωπικά του αντικείμενα πίσω από το Κάστρο. Στη συνέχεια βούτηξε στη θάλασσα για ψαροτούφεκο, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει.

Καθώς περνούσαν οι ώρες και έπεσε το σκοτάδι χωρίς να υπάρξει κάποιο σημάδι ζωής, η μητέρα του προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές.

Εκτεταμένες έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενεργοποίησε τον Διεθνή Κανονισμό Έρευνας και Διάσωσης, ξεκινώντας εκτεταμένες επιχειρήσεις στην περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και ευρύτερα, σε ακτίνα δύο ναυτικών μιλίων.

Στις έρευνες συμμετείχαν όλα τα διαθέσιμα πλωτά μέσα, ενώ ενημερώθηκαν και ιδιωτικά σκάφη που κινούνταν στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο ώστε να συνδράμουν. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν οι γειτονικές Λιμενικές Αρχές Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Κυλλήνης, καθώς και υπηρεσίες του Ιονίου. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και από ξηράς, για τον εντοπισμό πιθανών ευρημάτων.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, οι έρευνες που διήρκεσαν συνολικά 78 ώρες δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Έκτοτε συνεχίζονται κατά διαστήματα, τόσο από θαλάσσης όσο και από στεριάς, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Πιθανό αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λιμενικός Σταθμός Ρίου αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αιτηθεί στην Εισαγγελία Αχαΐας την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αγνοούμενου, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες επικοινωνίες ή στοιχεία πριν από την εξαφάνισή του.

Μέχρι στιγμής, τα μοναδικά ευρήματα στη στεριά είναι η ταυτότητά του και ορισμένα εξαρτήματα του εξοπλισμού του, τα οποία εντοπίστηκαν στο σημείο όπου φέρεται να είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα.

στοιχεία από protothema