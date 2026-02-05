Τραγωδία στη Χίο: Στο νοσοκομείο οι 23 τραυματίες, στον ανακριτή ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής

Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης (3/2).

Σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, Τσακίρη Χρήστου στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός, η οποία αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο τη διερεύνηση των αιτίων της σύγκρουσης μεταξύ του σκάφους του Λιμενικού και του πλωτού που μετέφερε τους μετανάστες, ενώ χθες οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα υπήκοο Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο διακινητή και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Τι υποστηρίζει το Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φωτισμό προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και επιχείρησε να διαφύγει, αλλάζοντας πορεία. Ακολούθησε σύγκρουση, όταν το ταχύπλοο προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί, ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.

Ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, περιλαμβάνονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα. Υπενθυμίζεται ότι δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Χίο

Στις έρευνες που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων. Επιπλέον, ελικόπτερο Super Puma που λαμβάνει μέρος στην επιχείρηση χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργείται από ανώτερα στελέχη του Λιμενικού, στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν καταθέσεις και από τα εμπλεκόμενα στελέχη. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής έρευνας, ενώ την προανάκριση για το ναυάγιο έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Η συγκλονιστική μαρτυρία δύτη για την τραγωδία στη Χίο

Την ίδια ώρα, τις τραγικές στιγμές που έζησε στο ναυάγιο βάρκας μεταναστών στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν περιέγραψε χθες ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας. Ο ίδιος είπε πως μαζί με δύο ακόμα δύτες δεν ανέσυραν κανέναν ζωντανό από το νερό ενώ έκανε λόγο για μια «τραγική κατάσταση».

Ο κ. Κυρηθράς είναι μέλος καταδυτικού συνεργείου από την σχολή ναυαγοσωστικής της Χίου. «Μέσα στο σκάφος, πολλά πτώματα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε.

«Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε καθέναν που βγάζαμε, δεν υπήρχαν σε κανέναν. Ένας που κατέληξε τον πήρε το Λιμενικό, μία κυρία που εξέπνευσε εδώ και εμείς συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα», ανέφερε.

Ταυτόχρονα είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την εξής εικόνα: «πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια». Σύμφωνα με τον κ. Κυρηθρά το σκάφος «ήταν μικρό, έξι μέτρων και με μηχανή 300 ίππων». «Εμείς βγάλαμε από εκεί μέσα 12-13. Ημιβυθισμένο ήταν. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος μετά θα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό», συμπλήρωσε.

Το ναυάγιο έγινε περίπου ένα μίλι από την ακτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ομάδα του δεν ανέσυρε κανέναν ζωντανό από το νερό. Τρεις δύτες «τραβούσαμε τα πτώματα προς το σκάφος του Λιμενικού, τα έπαιρναν τα παιδιά και τα ανέβαζαν στο σκάφος».