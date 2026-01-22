Κοσμοναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το Διάστημα: «Ήταν σαν να πλέαμε στο φως» - Συγκλονιστικό βίντεο

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Μαγικές εικόνες κατέγραψε κοσμοναύτης

Ένα από τα πιο μαγευτικά ουράνια φαινόμενα κατέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ.

 Ο λόγος για το Βόρειο Σέλας, το οποίο από το διάστημα φαίνεται ως ένα πράσινο και κόκκινο κύμα που σαρώνει τις βόρειες περιοχές του πλανήτη.

 «Κατά τη διάρκεια της ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων δύο δεκαετιών υπήρχε έντονη κόκκινη λάμψη. Ήταν σαν να πλέαμε κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως», έγραψε ο κοσμοναύτης στο κανάλι του στο Telegram.

#tags Διάστημα Βόρειο Σέλας

Ειδήσεις