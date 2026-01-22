Κοσμοναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το Διάστημα: «Ήταν σαν να πλέαμε στο φως» - Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα από τα πιο μαγευτικά ουράνια φαινόμενα κατέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ.

Ο λόγος για το Βόρειο Σέλας, το οποίο από το διάστημα φαίνεται ως ένα πράσινο και κόκκινο κύμα που σαρώνει τις βόρειες περιοχές του πλανήτη.

«Κατά τη διάρκεια της ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων δύο δεκαετιών υπήρχε έντονη κόκκινη λάμψη. Ήταν σαν να πλέαμε κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως», έγραψε ο κοσμοναύτης στο κανάλι του στο Telegram.