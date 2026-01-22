Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσουν την 56χρονη

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγων...

Παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στη Γλυφάδα όταν μια 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κύριλλου Μεθοδίου, όπου η γυναίκα βρέθηκε στο έλεος των ορμητικών νερών που δημιουργήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ρεύμα και εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την απεγκλωβίσουν, ωστόσο ο όγκος του νερού και η δύναμη του χειμάρρου καθιστούσαν κάθε προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, από την ΕΡΤ, αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις στιγμές αγωνίας και την αγωνιώδη προσπάθεια των παρευρισκόμενων να σώσουν τη γυναίκα, μέχρι την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Ειδήσεις Τώρα

Στον «αέρα» ο σιδηρόδρομος- Β. Καραχάλιος για συνάντηση με Κυρανάκη: «Δεν ειπώθηκε τίποτα για το Πάτρα- Πύργος. Καμία πολιτική βούληση»

Πάτρα: Κανείς μόνος στο κρύο- Το «Φωτεινό Αστέρι» συγκεντρώνει είδη θέρμανσης

Πάτρα: «Ήθελε πολύ θράσος για να το κάνει κάποιος σε ώρα αιχμής»- Μήνυση κατά αγνώστων από την ιδιοκτήτρια του pet shop

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γλυφάδα Πλημμύρες Θάνατος

Ειδήσεις