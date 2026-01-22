Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσουν την 56χρονη

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στη Γλυφάδα όταν μια 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κύριλλου Μεθοδίου, όπου η γυναίκα βρέθηκε στο έλεος των ορμητικών νερών που δημιουργήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ρεύμα και εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την απεγκλωβίσουν, ωστόσο ο όγκος του νερού και η δύναμη του χειμάρρου καθιστούσαν κάθε προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, από την ΕΡΤ, αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τις στιγμές αγωνίας και την αγωνιώδη προσπάθεια των παρευρισκόμενων να σώσουν τη γυναίκα, μέχρι την άφιξη των σωστικών συνεργείων.