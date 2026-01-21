Κακοκαιρία: Νεκρή 56χρονη στην Ανω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Τραγωδία στη Γλυφάδα καθώς μια 56χρονη πεζή βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα. Όπως όλα δείχνουν η άτυχη γυναίκα περνούσε τον δρόμο πεζή όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και καταπλακώθηκε από ένα όχημα όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Από νωρίς το απόγευμα οι δρόμοι στη Γλυφάδα μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας τα πάντα στο διάβα τους, μετά τις ισχυρές καταιγίδες που χτύπησαν την Αττική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάδοι που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.