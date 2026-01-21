Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Αττική: Μήνυμα 112 στον Ασπρόπυργο - Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Χάος στην Αττική από τις καταιγίδες

Την ίδια ώρα, σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν την Αττική, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Ρέματα φούσκωσαν επικίνδυνα, κεντρικοί οδικοί άξονες πλημμύρισαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε βασικές λεωφόρους, όπως η Λεωφόρος Καραμανλή, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Παράλληλα, σημειώθηκε εισρροή υδάτων σε Μετρό και Τραμ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

Λίγο μετά τις 18:30, ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, καθώς υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου, προκαλώντας άμεσο κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Το προειδοποιητικό μήνυμα καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί πάνω από 100 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας.

Πλημμύρες σε Μοσχάτο και Κηφισίας – Αυτοκίνητα βυθισμένα

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Μοσχάτο, με τη γέφυρα της περιοχής να καταγράφει εικόνες πρωτοφανούς έντασης. Στη Σπύρου Λούη, κάτω από τη Λεωφόρο Κηφισίας, αυτοκίνητα βυθίστηκαν στο νερό, ενώ στη γέφυρα, από την πλευρά της Ριζαρείου, δύο οχήματα παρέμειναν μισοβυθισμένα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται.

Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, πραγματοποιήθηκε εκτροπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Κύπρου.

Υπερχείλιση αγωγών και ποταμών

Προβλήματα καταγράφηκαν και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου υπερχείλισε αγωγός αποχέτευσης από όμβρια ύδατα. Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο από νωρίς το απόγευμα, κλείνοντας κατά διαστήματα τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Στην Καλλιθέα, η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε επικίνδυνα, με φερτά υλικά να εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Στα Σπάτα, υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη, με τα νερά να περνούν πάνω από το οδόστρωμα και τον δρόμο να καθίσταται απροσπέλαστος.

Εκτεταμένες εκτροπές κυκλοφορίας

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτεταμένες εκτροπές κυκλοφορίας σε περιοχές όπως Μοσχάτο, Πειραιάς, Κερατσίνι, Σπάτα και Νέα Μάκρη, προκειμένου να αποτραπούν εγκλωβισμοί οχημάτων και ατυχήματα.

Προβλήματα σε Μετρό και Τραμ – Κλειστοί σταθμοί



Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στις συγκοινωνίες. Λόγω εισροής υδάτων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται τμηματικά, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ, η κυκλοφορία περιορίστηκε στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω πλημμυρών στον τροχιόδρομο σε Γλυφάδα και Πειραιά.

Βροχή-ρεκόρ: Πάνω από 100 χιλιοστά την ώρα

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης ξεπερνά τα 100 χιλιοστά ανά ώρα, με τον Άλιμο να καταγράφει ακραίο φαινόμενο 278 χιλιοστών.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθιζήσεις στο Γραμματικό, εκκενώσεις κατοικιών στον Άγιο Δημήτριο λόγω του ρέματος Πικροδάφνης και αυξημένος κίνδυνος υπερχείλισης του Ιλισού στην Καλλιθέα.

Οι κλειστοί δρόμοι στην Αττική:

Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

Στη συμβολή των λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Μ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Π. Φάληρο, στην περιοχή του Πειραιά.

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στη συμβολή των οδών Καναπή και Ακτή Ηετιώνειας στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).

Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για τη λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Πινδάρου, στην περιοχή του Πειραιά.

Στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και της οδού Πύργου, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στην έξοδο για Καισαριανή, της λεωφόρου Αλίμου - Κατεχάκης