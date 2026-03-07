Πάτρα: Στον Εισαγγελέα ο συνταξιούχος μαιευτήρας που συνελήφθη για υλικό παιδικής πορνογραφίας

Συνελήφθη χθες στην Πάτρα
Στη σύλληψη ενός 80χρονου συνταξιούχου γιατρού – μαιευτήρα προχώρησαν χθες στην Πάτρα αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ηλικιωμένου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονικό υλικό που φέρεται να περιέχει παράνομο περιεχόμενο.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, ενώ αμέσως μετά τον εντοπισμό του υλικού ο 80χρονος συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.
