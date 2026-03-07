Αίγιο: Θλίψη για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη σε ηλικία 59 ετών

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αίγιο η είδηση του θανάτου της Βικτωρίας (Βίκυς) Φαραζούλη, συζύγου Ζήση Μάγγου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Η εκλιπούσα ήταν καθηγήτρια μαθηματικών και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Παναγία Φανερωμένη» στο Αίγιο. Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 3:30 μ.μ.

Την εκλιπούσα αποχαιρετούν ο σύζυγός της Ζήσης, τα παιδιά της Γιώργος και Αθανασία, οι γονείς της Αθανασία Επ. Φαραζούλη και Γεωργία Χριστοδ. Μάγγου, τα αδέλφια της Παναγούλα και Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Ιωάννης Μάγγος, τα ανίψια της και οι λοιποί συγγενείς.

Μετά την ταφή, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο Δημοτικό κυλικείο απέναντι από το Κοιμητήριο.