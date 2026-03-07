Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»

Η αδερφή του Περικλή Τσιάπανου δηλώνει εξοργισμένη με την απόφαση της εισαγγελέως να βάλει την υπόθεση στο αρχείο

Δυόμισι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» Περικλή Τσιάπανου στην Θεσσαλονίκη, η οικογένειά του παραμένει διαλυμένη από την αγωνία και τον πόνο. Η απόφαση της εισαγγελέως να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο αφήνει την οικογένεια του Περικλή Τσιάπανου χωρίς απαντήσεις και με ανοιχτές πληγές που δεν κλείνουν. Η αδελφή του περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την ψυχική κατάσταση της μητέρας τους, η οποία έχει βυθιστεί σε κατάθλιψη και έχει χάσει το χαμόγελό της. Η αδελφή, με δάκρυα στα μάτια, εκφράζει τις τύψεις και την ενοχή που νιώθει επειδή δεν μπορεί να βρει τον αδελφό της, νιώθοντας ότι η αποτυχία αυτή βαραίνει την οικογένεια σε καθημερινή βάση.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgwbyyoyi3kh" ></iframe> </div>

Όπως λέει μιλώντας στο Φως στο Τούνελ, κάθε της κίνηση είναι αφιερωμένη στη μητέρα της: «Ό,τι κάνω, είναι πρώτα για εκείνη. Τη βλέπω να πονά, να κλείνεται στον εαυτό της και νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω για να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα». Η αγωνία της οικογένειας παραμένει καθημερινή, και κάθε νέα πληροφορία ή φήμη για τον Περικλή ξυπνά αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, η αδελφή του Περικλή αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να έφυγε οικειοθελώς. Η απουσία οποιασδήποτε κίνησης στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν εξαφανίστηκε, ενισχύει την αγωνία για το τι πραγματικά συνέβη. «Πώς θα μπορούσε να ζει; Δεν είχε πόρους. Αυτό που συμβαίνει μας γεμίζει αβεβαιότητα και φόβο», αναφέρει.

Η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν ψάξει σε κάθε πιθανό μέρος όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο Περικλής. Από τις μονές στο Άγιον Όρος μέχρι εγκαταλελειμμένα κτίρια και κτίρια υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρξε κανένα ίχνος του. Η αβεβαιότητα για την τύχη του αφήνει ένα τεράστιο κενό και εντείνει την αγωνία των οικείων του.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgwby2v9n9gp" ></iframe> </div>

Οι προσπάθειες φίλων και συγγενών να βρουν στοιχεία έχουν αποβεί άκαρπες. Έχουν επισκεφθεί κάθε πιθανό μέρος, ελέγξει πληροφορίες και μαρτυρίες, αλλά δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγήσει στην αλήθεια. Η έλλειψη σαφών απαντήσεων από την Αστυνομία προκαλεί οργή και απογοήτευση. Η αδελφή του Περικλή περιγράφει την επικοινωνία της με τις αρχές: «Μου έδωσαν μόνο ένα φύλλο χαρτί με δύο-τρία στοιχεία και με ρώτησαν γιατί το θέλω. Εγώ θέλω απαντήσεις, να μπορέσω να δώσω στοιχεία σε δικηγόρο ή στην εκπομπή. Αν κάτι βρεθεί, θα μπορούσε να ξανανοίξει η υπόθεση». Η αίσθηση της αδικίας είναι έντονη, καθώς αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η θεωρία της οικειοθελούς φυγής δεν πείθει κανέναν από τους οικείους του. «Καιρός να μιλήσουν όσοι ξέρουν»

Φίλοι και συνεργάτες του Περικλή Τσιάπανου τονίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ίσως γνωρίζουν κάτι αλλά δεν έχουν μιλήσει. Η ελπίδα τους είναι να υπάρξει κάποιος που θα δώσει πληροφορίες, ώστε να βρεθεί έστω και το σώμα του, για να μπορέσει η οικογένεια να κλείσει έναν κύκλο πόνου και αγωνίας.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgw4fuhbx7d5" ></iframe> </div>