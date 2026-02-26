Νηπιαγωγεία και δημοτικά: Οδηγός για τις νέες εγγραφές - Η προθεσμία, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου 2026 θα γίνονται οι εγγραφές μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Μάλιστα, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να επισκεφθούν με τους κωδικούς του TaxisNet:

την ιστοσελίδα, https://proti-eggrafi.services.gov.gr για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο.

την ιστοσελίδα https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για την εγγραφή στην πρώτη (Α’) δημοτικού.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν για τις εγγραφές τα εξής:

1. Η τοποθέτηση του μαθητή

Η επιλογή του σχολείου δεν είναι ελεύθερη, αλλά καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, με βάση τα εξής κριτήρια:

Τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (θα χρειαστεί σχετικό αποδεικτικό έγγραφο).

Τις ισχύουσες σχολικές περιφέρειες (τα γεωγραφικά όρια που αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο).

2. Η διαφάνεια

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η ηλεκτρονική διαδικασία εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα. Με την ψηφιοποίηση των αιτήσεων, διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και η αυτόματη διασταύρωση στοιχείων, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία για τις οικογένειες.

3. Τα δικαιολογητικά

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα βασικά δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους οι γονείς κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προκειμένου η διαδικασία να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Αναλυτικά, θα χρειαστούν τα εξής:

Τους κωδικούς TaxisNet: Αυτοί είναι αναγκαίοι για την είσοδο στις πλατφόρμες και την ταυτοποίηση του κηδεμόνα.

Το αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας: Είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει τη μόνιμη διεύθυνση (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή εκκαθαριστικό σημείωμα), ώστε να γίνει η κατάταξη στη σωστή σχολική περιφέρεια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ): Θα πρέπει να το κατεβάσετε, να συμπληρωθεί από παιδίατρο και να κατατεθεί στη σχολική μονάδα (συνήθως μετά την ηλεκτρονική αίτηση).

Το βιβλιάριο Υγείας / εμβόλια: Θα ζητηθεί από τους γονείς να επιβεβαιώσουν ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου: (Μόνο για την εγγραφή στην Α’ Δημοτικού) Εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Ειδικότερα τα βήματα για την διαδικασία εγραφής είναι τα εξής:

Είσοδος: Xρήση κωδικών Taxisnet στις πλατφόρμες proti-eggrafi ή adimotikou.

Στοιχεία: Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας

Επιλογή: Επιλογή της σχολικής μονάδας που αντιστοιχεί στη διεύθυνση του γονέα

Υποβολή: Ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών που ζητούνται ψηφιακά

4. Οι συμβουλές

Η προθεσμία για τις εγγραφές εκπνέει στις 23 Μαρτίου, αλλά υπόχρεοι δεν θα πρέπει να το αφήσουν τελευταία στιγμή καθώς το σύστημα μπορεί να έχει αυξημένο φόρτο. Η διπλοκατοίκηση: Αν η διεύθυνση στο TaxisNet διαφέρει από την τρέχουσα μόνιμη κατοικία του γονέα, τότε θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει το σωστό αποδεικτικό έγγραφο.