Χαλκιδική: Σακούλες με ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε χωράφι

Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 18:30 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες στην περιοχή εντόπισαν τις σακούλες και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, όταν διαπίστωσαν το περιεχόμενό τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.