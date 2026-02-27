Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Φεβρουαρίου

Σήμερα 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ασκληπιός,

Ασκληπιάς,

Ασκληπιάδα,

Νήσιος,

Νήσης.

Όσιος Ασκληπιός

Ο Όσιος Ασκληπιός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυχρονίου η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Φεβρουαρίου, που διακόνησε τον Όσιο Ζεβινά και μιμήθηκε κατά πάντα τον Γέροντα αυτού στην άσκηση. Υπήρξε ασκητής στις ερήμους της Συρίας.