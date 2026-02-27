Λέρος: Νέα τροπή στην πατροκτονία- Θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του φέρεται να ήταν ο 18χρονος

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο, όπου ένας 18χρονος παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του, χτυπώντας τον στο κεφάλι με κυλινδροπίστονο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι συγκρούσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν επαναλαμβανόμενες, ενώ ο νεαρός φέρεται να υφίστατο συστηματική κακοποίηση τουλάχιστον από την ηλικία των 12 ετών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2021 είχε γίνει αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ ακόμη νωρίτερα, έπειτα από σχετική καταγγελία, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας. Εκείνη την περίοδο στην οικογένεια υπήρχαν τρία παιδιά: ο σημερινός κατηγορούμενος, τότε 12 ετών και ανήλικος, καθώς και δύο μικρότερα, ηλικίας 6 και 2,5 ετών.

Δεύτερο περιστατικό έχει καταγραφεί τον Αύγουστο του 2022. Ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, αναφέρει το protothema. Στη συνέχεια, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο σπίτι του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου πάντως ανέφερε ότι ο πατέρας δεν φερόταν καλά στο παιδί και το κακομεταχειριζόταν, με αποτέλεσμα συχνούς καβγάδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης.

Ο 18χρονος αρνείται ότι ήθελε να τον σκοτώσει

Η αιματηρή κατάληξη ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό στο συνεργείο που διατηρούσε ο πρώτος.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.