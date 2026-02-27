Δήμος Πατρέων: Σταθερό αίτημα για υπόγεια διέλευση του σιδηροδρόμου - Δεν συμμετέχει σε διαδικασίες χωρίς σαφή πρόταση

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κ. Κυρανάκη, αναφέρει το λόγο για τον οποίο ο Δήμος δεν θα πάρει μέρος στην προσχηματική, όπως τη χαρακτηρίζει, Ομάδας Εργασίας για την διέλευση του τρένου στην Πάτρα και τονίζει ότι η θέληση του πατραϊκού λαού και του Δήμου είναι η υπόγεια διέλευση του τρένου από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι.

Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Ο πατραϊκός λαός και ο Δήμος Πατρέων με τα θεσμικά του όργανα,εδώ και δεκαετίες έχει εκφράσει τη θέλησή του το τρένο να μη διχοτομήσει την πόλη μας, να διέλθει υπόγεια, όχι μόνο από την οδό Κανελλοπούλου, αλλά από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι και παράλληλα να αποδοθεί στην πόλη το παραλιακό μέτωπο και ένας τεράστιος ελεύθερος δημόσιος χώρος, που με την κατάλληλη διαμόρφωση θα αλλάξει την εικόνα και το χαρακτήρα της Πάτρας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της και θα δώσει νέες προοπτικές στην πόλη.

Αυτή η λύση είναι σε συμφωνία με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και την μελέτη Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας που είναι σε εξέλιξη, ενώ ηπόλη μας εξακολουθεί να βιώνει τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις από την επιφανειακή διέλευση και την γραμμή, που σημειωτέον κατασκευάστηκε το έτος 1888.

Ο Δήμος Πατρέων έχει διαμορφωμένη θέση και δεν θα πάρει μέρος σε μια προσχηματική Ομάδα Εργασίας για τη διέλευση του τρένου, που είναι βέβαιο πως δεν θα κινηθεί στην κατεύθυνση κατάθεσης πρότασης προς όφελος του πατραϊκού λαού. Η υπέργεια διέλευση του τρένου, θα διαιρέσει βίαια τον αστικό ιστό και το τμήμα από το Ρίο μέχρι την Κανελλοπούλου, αποκόπτοντας ουσιαστικά την πόλη μας από τη θάλασσα, με αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή των κατοίκων.

Ο Δήμος Πατρέων δεν θα συμβάλλει στην προσπάθεια συναίνεσης σε λύσεις που θα δεσμεύσουν αρνητικά το μέλλον της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Άλλωστε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 11-12-2025 παρουσιάσατε συγκεκριμένη, από πλευράς σας πρόταση, που αναφερόταν σε υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι το Νέο Λιμάνι με υπέργεια μονή γραμμή προαστιακού στην οποία θα μπορεί να κυκλοφορεί και εμπορικός σιδηρόδρομος.Παράλληλα παρά τη δέσμευσή να αποστείλετε την πρότασή σας, με βάση και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα στα οποία αναφερθήκατε, μέχρι σήμερα το μόνο που έχουμε είναι οι προφορικές περιγραφές και αναφορές εκείνης της συνάντησης.

Η πραγματικότητα είναι πως υπάρχει προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού για την υπογειοποίηση, που οφείλει να υλοποιηθεί και το πλέον σημαντικό ότι τόσο ο Δήμος Πατρέων όσο και λαός της Πάτρας, που είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρότασή του για τη διέλευση.

Ως Δήμος θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση της υπογειοποίησης, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, όπως έχουμε επαναλάβει τόσο σε εσάς όσο και στον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Απ. Τζιτζικώστα με επιστολές μας.

Για τη χρηματοδότηση του έργου να χρησιμοποιηθούν και χρηματοδοτικά εργαλεία για την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον, που συνδυάζεται με την υλοποίηση των δράσεων και έργων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων, που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 55% μείωση των καθαρώνεκπομπών μέχρι το 2030. Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο μέχρι το νέο Λιμάνι της Πάτρας, και η ταυτόχρονη διαμόρφωση γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια, αλλά και η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου, θα έχει πολύ θετική συμβολή στην περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή και αισθητική αναβάθμιση της πόλης και της ζωής των κατοίκων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να υλοποιήσουμε το αίτημα του πατραϊκού λαού, της πόλης μας.