Ελ. Βενιζέλος: 67χρονη από την Κεφαλονιά έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση

Ο συνοδός της γυναίκας τραυματίστηκε ελαφριά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/02) στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με μια 67χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρίσκεται στο αεροδρόμιο αλλά η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο συνοδός της γυναίκας τραυματίστηκε ελαφριά.

Ειδήσεις