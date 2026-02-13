Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν πιο φθηνά από τα συμβατικά;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συχνά θεωρούνται ακριβότερα από τα αντίστοιχα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όμως η Volvo πιστεύει ότι αυτή η εικόνα θα αλλάξει σύντομα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χόκαν Σάμιουελσον, εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια ένα ηλεκτρικό μοντέλο θα είναι -κατά πάσα πιθανότητα- φθηνότερο στην αγορά από ένα συμβατικό, γράφει το newsauto.gr.

Παρότι σήμερα δεν υπάρχει πλήρης τιμολογιακή ισορροπία, η Volvo υποστηρίζει ότι τα EV της είναι ήδη κερδοφόρα, ακόμη κι αν τα περιθώρια κέρδους παραμένουν χαμηλότερα. Η εταιρεία θεωρεί πως η αύξηση του όγκου πωλήσεων και οι νέες μέθοδοι παραγωγής θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κόστους.

Σύμφωνα με τη σουηδική μάρκα, τέσσερις βασικοί παράγοντες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Πρώτον, οι νέες, αποκλειστικά ηλεκτρικές πλατφόρμες επιτρέπουν μεγαλύτερη τυποποίηση και οικονομίες κλίμακας. Δεύτερον, η ενσωμάτωση της μπαταρίας στη δομή του αμαξώματος μειώνει υλικά, βάρος και πολυπλοκότητα. Τρίτον, η ενοποιημένη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και η λογική «software-defined vehicle» περιορίζουν το κόστος εξέλιξης στα επόμενα μοντέλα. Τέλος, η χρήση τεχνικών mega-casting -μεγάλων χυτών τμημάτων αμαξώματος- απλοποιεί την παραγωγή και μειώνει τόσο το βάρος όσο και τα έξοδα κατασκευής.

Η Volvo θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνουν πιο προσιτά, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα ή επιδόσεις. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η αγορά θα περάσει σε μια νέα φάση όπου η ηλεκτροκίνηση δεν θα αποτελεί μόνο οικολογική επιλογή, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα λύση για περισσότερους οδηγούς.