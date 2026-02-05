Η Admine και η Χρυσή Ευκαιρία εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους

Η Χρυσή Ευκαιρία (xe.gr), η μεγαλύτερη τεχνολογική πλατφόρμα αναζήτησης ακινήτων, εργασίας, μεταχειρισμένων οχημάτων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και η Admine ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, έπειτα από spec που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επικοινωνίας του brand στη Βόρεια Ελλάδα και ανέδειξε την Admine ως το agency του έργου.

Η συνεργασία ξεκινά με τη νέα καμπάνια «Χρυσή Ευκαιρία για νέα κατοικία» και «Χρυσή Ευκαιρία για νέα εργασία», εστιάζοντας σε δύο από τις βασικές αγορές δραστηριοποίησης της Χρυσής Ευκαιρίας: την αγορά ακινήτων και την αγορά εργασίας.

Η επικοινωνία αναδεικνύει τις ουσιαστικές λύσεις που δίνει η Χρυσή Ευκαιρία τόσο στο κοινό της ζήτησης όσο και σε αυτό της προσφοράς, επανατοποθετώντας την ως τον σύγχρονο προορισμό εύρεσης κατοικίας και εργασίας. Η Χρυσή Ευκαιρία με 34 χρόνια εμπειρίας συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνδέοντας καθημερινά εκατομμύρια χρήστες με περισσότερες από 800.000 ενεργές ευκαιρίες.