Έρχονται νέες επενδύσεις και μεγάλες συμφωνίες στα σούπερ μάρκετ

Εντείνεται συνεχώς η μάχη του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Τον τόνο δίνουν οι εξαγορές, οι οποίες πήραν τη «μορφή χιονοστιβάδας» μετά την πανδημία και επιτάχυναν την τάση συγκέντρωσης του κλάδου που ξεκίνησε στα πέτρινα χρόνια των Μνημονίων. Αρχικά με την Ατλάντικ της οικογένειας Αποστόλου και ύστερα με δύο από τις πιο εμβληματικές αλυσίδες σουπερμάρκετ, τον Βερόπουλο και τον Μαρινόπουλο, οι οποίες πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες (τον όμιλο ΜΕΤΡΟ της οικογένειας Παντελιάδη και τον Σκλαβενίτη, αντίστοιχα).

Οι ανατροπές συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οι μεγάλες αλυσίδες βάζοντας το χέρι στην τσέπη επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Και είναι αρκετές, αφού όταν κάθισε η σκόνη της πανδημίας που φούσκωσε τα ταμεία όλων των επιχειρήσεων τροφίμων, άρχισαν να αποκαλύπτονται οι… αδύναμοι κρίκοι. Οι διεργασίες που κυοφορούνταν στο παρασκήνιο εδώ και δύο χρόνια παίρνουν πλέον σάρκα και οστά, και όπως δείχνουν κορυφώνονται μέσα στο 2025. Μια χρονιά που τείνει να εξελιχθεί σε ορόσημο για τον κλάδο, αφού εκτιμάται ότι παράλληλα θα… χτυπήσει νέα ιστορικά ρεκόρ εσόδων, σπάζοντας το φράγμα των 15 δισ. ευρώ!

Συγκέντρωση

Στον νέο γύρο συγκέντρωσης ξεχωρίζει η επικείμενη εξαγορά του 100% της Κρητικός από τη Μασούτης.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση όλου του δικτύου της Κρητικός, εταιρικών και μη καταστημάτων, καθώς και των 8 κέντρων διανομής της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεσμευτική προσφορά αναμένεται να υποβληθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ώστε στη συνέχεια η συμφωνία να πάει προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με την εξαγορά η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα θα διπλασιάσει το μέγεθός της, ανεβάζοντας τον τζίρο της στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

H AVE και το Bazaar

Η δεύτερη και πιο ηχηρή κίνηση ήρθε από τον Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη του ομίλου AVE. Μέσα από τη Retail & More που διαχειρίζεται τα σήματα της γαλλικής αλυσίδας Carrefour, έδωσε τα χέρια με τον Γιώργο Βερούκα για την απόκτηση του 40% του ομίλου Bazaar, έναντι τμήματος που κυμαίνεται μεταξύ 25 εκατ. ευρώ και 32 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία είναι μη δεσμευτική και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους.

Συνέχεια των εξαγορών

Στελέχη του λιανεμπορίου προβλέπουν πως ο κύκλος των εξαγορών θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα. Η όποια παύση απλά θα αποτελεί μια άνω τελεία.

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από συνομιλίες, ενώ στην εξίσωση λέγεται πως μπαίνουν και επενδυτικά κεφάλαια που φιλοδοξούν να παίξουν τον ρόλο στρατηγικού συνεργάτη.

Είναι νωπή άλλωστε η δήλωση του προέδρου της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου METRO ΑΕΒΕ Αριστοτέλη Παντελιάδη σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης». «Μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια», όπως τόνισε, «η εικόνα της αγοράς θα είναι τελείως διαφορετική. Οι μεγάλοι όμιλοι αποκτούν σαφές πλεονέκτημα κλίμακας, ενώ οι μεσαίοι παίκτες θα πρέπει είτε να ενισχυθούν είτε να αναζητήσουν συμμαχίες»…

Και η έκπληξη…

Παράγοντες του κλάδου δεν αποκλείουν και ένα πολύ μεγάλο deal, το οποίο θα κάνει αίσθηση και θα αλλάξει – για πολλοστή φορά – τον χάρτη των σουπερμάρκετ.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί η σχετική φημολογία, εν τούτοις όλοι υπογραμμίζουν πως η δημιουργία μεγαλύτερων ομίλων, οι οποίοι θα έχουν το μέγεθος να σταθούν στον σκληρό ανταγωνισμό, είναι… μονόδρομος. Επιθετικά κινούνται όλοι οι μεγάλοι παίκτες, σκανάροντας την αγορά για νέες ευκαιρίες. Δυναμικό πλάνο ανάπτυξης έχει στα σκαριά ο Σκλαβενίτης, ο οποίος φέρεται να δρομολογεί επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία.

Ετοιμα γεύματα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου έτοιμων γευμάτων, με ημερήσια δυναμικότητα 250.000 μερίδων, ενώ προχωρεί και η ανέγερση νέων, τεράστιων logistics hubs: ένα κέντρο 74.766 τ.μ. στο Θριάσιο, ένα 42.000 τ.μ. στη Μαγούλα για τις ανάγκες της θυγατρικής εταιρείας χαρτικών Γλάρος, και ένα mega logistics center 125.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. Ξεχωρίζει και η αξιοποίηση του παλιού εργοστασίου της Πίτσος στην περιοχή του Ρέντη, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου με πολλαπλές χρήσεις.

Αναδιάρθρωση

Σε δημιουργικό οίστρο βρίσκεται και η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία επιταχύνει την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού της πλάνου. Εμφαση δίδεται στην αναδιάρθρωση του δικτύου της, με επίκεντρο την ενίσχυση του δικτύου franchise. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 30 εκατ. ευρώ σε 8 νέα καταστήματα και 10 ανακαινίσεις, ενώ παράλληλα έχει τερματίσει τη λειτουργία 11 μη αποδοτικών καταστημάτων. Η επέκταση του δικτύου franchise είναι κεντρικός πυλώνας, με 115 νέα καταστήματα από το 2023 και στόχο τα 410 έως το τέλος του 2025. Εμφαση δίδεται και στην omnichannel εμπειρία και την ανάπτυξη σε τουριστικές περιοχές, παρά τις προκλήσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την έλλειψη προσωπικού.

Πηγή: ot.gr