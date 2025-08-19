Κ. Πιερρακάκης: Τι δήλωσε για Credia bank και HSBC

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την εξωστρέφεια του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. «Πρόκειται για ορόσημο του ελληνικού τραπεζικού τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας», δήλωσε.

Ο Πιερρακάκης επισήμανε ότι η συμφωνία αποτελεί παράδειγμα των ευκαιριών που προσφέρει η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις, την ορθολογική συγκέντρωση δυνάμεων και τη δημιουργία ισχυρότερων και ανταγωνιστικότερων τραπεζών.

Πέραν της οικονομικής διάστασης, ο υπουργός τόνισε ότι η συναλλαγή ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς σχέσεις και προωθώντας τη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τεχνογνωσία της Credia Bank θα αποφέρει σημαντικά οφέλη. «Η εμπειρία της Credia Bank θα ωφελήσει τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες της Ελλάδας και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς», κατέληξε.