Eldorado Gold: Νέος πρόεδρος της εταιρείας ο Christian Milau

Νέος πρόεδρος στην Eldorado Gold αναλαμβάνει από τις 12 Σεπτεμβρίου ο Christian Milau. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, Christian Milau διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των κεφαλαιαγορών και της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Πιο πρόσφατα, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Saudi Discovery Company, ιδιωτικής εταιρείας έρευνας χαλκού και χρυσού με δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως μη εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια αρκετών εταιρειών χρυσού και χαλκού, μεταξύ των οποίων οι New Gold Inc., Northern Dynasty Minerals Ltd., Arras Minerals Corp. και Copper Standard Resources Inc. Στο πλαίσιο της μετάβασής του στην Eldorado, ο Christian θα αποχωρήσει από τις μη εκτελεστικές θέσεις του σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια.

Με τον διορισμό αυτό, ο George Burns, σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado, θα αναλάβει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Christian θα έχει την εποπτεία του εκτελεστικού αντιπροέδρου & οικονομικού διευθυντή, καθώς και του εκτελεστικού αντιπροέδρου Λειτουργιών και Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι τομείς ευθύνης του θα περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες σε Καναδά και Τουρκία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Έρευνα, τα Οικονομικά, τους Ανθρώπινους Πόρους, καθώς και την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα.

Ο Steven Reid, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Καθώς προετοιμάζουμε την εταιρεία για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε μια εκτενή αναζήτηση για να εντοπίσει έναν Πρόεδρο με τον κατάλληλο συνδυασμό εμπειρίας, οράματος και ηγετικών ικανοτήτων. Ο Christian είναι ένας καταξιωμένος ηγέτης που θα συμπληρώσει την εκτελεστική μας ομάδα και θα συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για οραματική ηγεσία και σχεδιασμό διαδοχής, καθώς και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

«Η εμπειρία του Christian ταιριάζει απόλυτα στην Eldorado», δήλωσε ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και προσέθεσε: «Καθώς προετοιμαζόμαστε να θέσουμε σε λειτουργία το νέο μας μεταλλείο χαλκού & χρυσού, οι γνώσεις και η εμπειρία του Christian θα είναι καθοριστικές για την προώθηση της επόμενης φάσης της στρατηγικής, της ανάπτυξης και της κατανομής κεφαλαίων μας».

Από την πλευρά του ο Christian Milau δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Με την εκκίνηση των Σκουριών το επόμενο έτος, η εταιρεία εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και ανυπομονώ να συμβάλλω σε αυτή τη δυναμική».