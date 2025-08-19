Τα νησιά του Αιγαίου που σπάνε φέτος τα ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών

Σε μία από τις πιο δυναμικές της τελευταίας δεκαετία εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος για τη Ρόδο και τα μικρά νησιά του νοτίου Αιγαίου που την περιβάλλουν: τη Σύμη, τη Χάλκη, την Τήλο και το Καστελόριζο. Με συνδυασμό υψηλών αφίξεων, ρεκόρ στην κρουαζιέρα, εντυπωσιακή άνοδο στον θαλάσσιο τουρισμό και την επιστροφή κρίσιμων αγορών όπως η ισραηλινή, η περιοχή επιβεβαιώνει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) αποτυπώνουν μια χρονιά-ορόσημο.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ρόδος υποδέχθηκε πάνω από 1,28 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο 1,8% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση στο αεροδρόμιο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέχρι τον Μάιο, ενώ το λιμάνι σημείωσε 207.900 αφίξεις, αυξημένες κατά 18%.

Στον τομέα της κρουαζιέρας, η φετινή χρονιά είναι εξαιρετική: περισσότερες από 450 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων -αύξηση 30 με 35% σε σχέση με πέρυσι- και πάνω από 200.000 επιβάτες μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Για τον Αύγουστο, οι αφίξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 60 σε έναν μόνο μήνα.



Η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου ενίσχυσε την εικόνα, με αύξηση 12% στις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις προς Ρόδο και πληρότητες καταλυμάτων που άγγιξαν το 80-90%, από 70% τον Ιούνιο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αφίξεις ημερόπλοιων από τα τουρκικά παράλια, με Μαρμαρίς, Φετιγιέ και Μπόντρουμ να πρωταγωνιστούν.

Ο θαλάσσιος τουρισμός σημειώνει θεαματική άνοδο: αφίξεις mega yachts και ναυλωμένων σκαφών γεμίζουν μαρίνες και τουριστικούς λιμένες στα όρια της πληρότητας. Η δαπάνη ανά επισκέπτη στον τομέα αυτό ξεπερνά πολλαπλάσια τον μέσο όρο, δημιουργώντας ισχυρό όφελος για την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες πολυτελείας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σύμη, με περίπου 2.600 κατοίκους, δέχεται καθημερινά από 1.000 έως 5.000 επισκέπτες το καλοκαίρι και παραμένει κορυφαίος προορισμός μονοήμερων εκδρομών αλλά και στάση για πολυτελή σκάφη.

Η Χάλκη, με μόλις 313 κατοίκους, υποδέχεται πάνω από 150.000 επισκέπτες τον χρόνο, προσφέροντας αυθεντικές, ήσυχες διακοπές υψηλής ποιότητας.

Η Τήλος, με 550 κατοίκους, προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν βιώσιμες εμπειρίες και επαφή με τη φύση.

Το Καστελόριζο, το πιο απομακρυσμένο νησί της Δωδεκανήσου με 584 κατοίκους, γνωρίζει αυξημένη επισκεψιμότητα χάρη στον έντονο πολιτιστικό του χαρακτήρα.

Σε όλους αυτούς τους μικρούς προορισμούς, οι πληρότητες φέτος φτάνουν το 95-100%.