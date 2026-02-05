Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 6-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΑΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΝΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΣΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΓΚΟΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,

ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ,

ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

