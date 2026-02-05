Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 6-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΑΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΝΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΑΣΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΓΚΟΛΩΝΗ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,
ΕΥΓΕΝΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ,
ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜ. ΚΑΖΙΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 83)
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6/2/2026 & ώρα 2 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου Ζαρουχλέικων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Διονυσία & Κωνσταντίνος
Μαρίκα & Ηλίας
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: Μιχάλης, Δημήτριος, Ιουστίνη
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
------------------
Αμαλιάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε οικίες
Έρχεται επιδότηση έως €1.300 για σύνδεση κτιρίων με αποχέτευση – Ποιοι είναι δικαιούχοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr