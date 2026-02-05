Αμαλιάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε οικίες

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει σειρά κλοπών σε οικίες σε Ηλεία και Λακωνία, με τη λεία να ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών σε οικίες.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, στις 31-01-2026, στην Αμαλιάδα δύο ημεδαποί άνδρες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία ακόμη τριών ανδρών εκ των οποίων οι δύο είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για το νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγλημάτων Ήλιδας, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί τουλάχιστον από το Νοέμβριο του έτους 2024, με σκοπό την διάπραξη κλοπών.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά οκτώ κλοπές, που διέπραξαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από το Νοέμβριο του έτους 2024 μέχρι και τις 28-06-2025, σε οικίες και οπωροπωλείο στην Αμαλιάδα, στο Χάβαρι και στο Τραγανό Ηλείας, καθώς και στη Σκάλα Λακωνίας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Σε δύο από τις κλοπές μάλιστα, για να διαπράξουν τις αξιόποινες πράξεις τους οι κατηγορούμενοι είχαν δηλητηριάσει σκυλιά, που φύλασσαν δύο οικίες.

Σε ότι αφορά τους δύο έγκλειστους στο σωφρονιστικό κατάστημα είχαν συλληφθεί στις 31/5/2025, στην Ηλεία, για υπόθεση κλοπών Σχετικό Δελτίο Τύπου 02-06-2025: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο άνδρες για κλοπές στην Αμαλιάδα, ενώ παρείχαν στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πληροφορίες για τις οικίες - στόχους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.