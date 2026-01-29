Eurostat: Οι Έλληνες αποταμιεύουν τα λιγότερα χρήματα στην ΕΕ

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ιταλία.



Αρνητική ήταν η εικόνα για τα ελληνικά νοικοκυριά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που αντανακλά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με την άνοδο 0,5% του προηγούμενου τριμήνου. Την ίδια περίοδο, η πραγματική κατανάλωση ανά κάτοικο ενισχύθηκε κατά 0,4%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό αύξησης με το δεύτερο τρίμηνο. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα ήταν ελαφρώς πιο θετική, με το πραγματικό εισόδημα ανά κάτοικο να αυξάνεται κατά 0,2% και την κατανάλωση να ενισχύεται κατά 0,5%.

Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ αποδίδεται κυρίως στη θετική συμβολή των αμοιβών των εργαζομένων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος. Αντίθετα, οι τρέχοντες φόροι και οι καθαρές κοινωνικές εισφορές αποτέλεσαν τον βασικό αρνητικό παράγοντα, περιορίζοντας τη συνολική άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η αποταμίευση αυξήθηκε σε οκτώ χώρες, παρέμεινε αμετάβλητη σε μία και μειώθηκε σε επτά. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ιταλία, ενώ η εντονότερη υποχώρηση σημειώθηκε στην Ελλάδα και τη Σουηδία.