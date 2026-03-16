Πάτρα: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την Τρίτη 17/3/2026 στην πλ. Γεωργίου

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας στις 17/3, οργανώνει στην Πλατεία Γεωργίου το απόγευμα της Τρίτης 17/3 και ώρα 18:00-20:00 μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο διοργανώνουν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας, η οποία έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) συμμετέχει στην φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία, υιοθετώντας το μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) «Χτίζοντας μαζί την Ελπίδα

και την Αρμονία (HARAMBEE): Ενα κάλεσμα για να ενώσουμε μια Κατακερματισμένη Κοινωνία» που αναδεικνύει την ανάγκη συλλογικής δράσης σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες διεθνώς —και η Ελλάδα— αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανισότητες, κοινωνικό κατακερματισμό και πολλαπλές κρίσεις. Στην Ελλάδα του 2026, οι προκλήσεις είναι πολλές: η ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους, το σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας που καθημερινά δοκιμάζεται χωρίς προσωπικό και πόρους, η ανάγκη για κοινωνική συνοχή που γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι κοινωνικοί λειτουργοί είμαστε στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των πολιτών

και της προάσπισης των δικαιωμάτων τους, διεκδικώντας μόνιμες Δωρεάν και Δημόσιες υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας. Στηρίζουμε, ενδυναμώνουμε, υπερασπιζόμαστε δικαιώματα. Εργαζόμαστε σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε δομή, σε κάθε κοινότητα, ώστε να είμαστε δίπλα και μαζί με όσους έχουν ανάγκη, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

Και το κάνουμε με επαγγελματισμό, και με βαθιά πίστη ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει καλύτερη, προωθώντας το μήνυμα ότι όλοι μαζί-“HARAΜBEE”- μπορούμε να αγωνιστούμε για μια πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και χωρίς ανισότητες κοινωνία.

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας οργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας την Τρίτη 17/03/2026 και ώρα 18:00 –20:00 στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν στη δράση ανάπτυξης κοινωνικής συνοχής και διεκδίκησης ενός δίκαιου και ποιοτικού Κοινωνικού Κράτους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών.