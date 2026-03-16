Η συγκινητική αφιέρωση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην απονομή των Όσκαρ

Η σπουδαία και πολυβραβευμένη Μπάρμπρα Στρέιζαντ επέστρεψε στη σκηνή των Όσκαρ μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της φετινής, 98ης τελετής. Η 83χρονη καλλιτέχνις εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, στο αφιέρωμα «In Memoriam» για να τιμήσει τον παλιό της συμπρωταγωνιστή και καλό της φίλο, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών και ο οποίος πάντα την αποκαλούσε χαιδευτικά Babs.

Μιλώντας στο κοινό, η Στρέιζαντ θυμήθηκε την πρώτη της επαφή με το σενάριο της ταινίας «The Way We Were-Τα Καλύτερα μας Χρόνια». «Όταν διάβασα το πρώτο σενάριο της ταινίας The Way We Were, μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άνθρωπο σε αυτόν τον ρόλο, και αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ». Όπως αποκάλυψε, ο αλλοτινός ξανθός σούπερ σταρ αρχικά είχε ενδοιασμούς και είχε αρνηθεί τον ρόλο, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας του Χάμπελ Γκάρντινερ δεν είχε αρκετό σθένος και βάθος, όμως τελικά άλλαξε γνώμη μετά από αρκετές αλλαγές στο σενάριο και μετά από την πίεση του έμπιστου φίλου του και σκηνοθέτη της ταινίας Σίντνει Πόλακ.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ που είναι αλήθεια πως είχε γοητευτεί σε μεγάλο βαθμό από τον Ρέντφορντ (η ερωτική σκηνή με εκείνον μεθυσμένο, έχει μείνει στην κινηματογραφική ιστορία), μίλησε με θερμά λόγια για τον ηθοποιό, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με «πραγματικό σθένος», «σκεπτόμενο και τολμηρό». «Τον αποκαλούσα έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τον δικό του δρόμο, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ, παρόλο που του άρεσε να με πειράζει», είπε, αναφερόμενη και στη συνεργασία τους στην ταινία όπου υποδύθηκαν ένα αταίριαστο ζευγάρι που ερωτεύονταν αλλά στο τέλος έμελλε να χωρίσουν.

"Μου λείπει τώρα περισσότερο και θυμάμαι πόσο του άρεσε να με πειράζει. Με αποκαλούσε ‘Babs’ και του έλεγα, ‘Bob, σου μοιάζω σαν Babs; Δεν είμαι πια Babs, ξέρεις’, αλλά ο τρόπος που το έλεγε με έκανε να γελάω”, είπε ακόμα η Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Φυσικά η μεγάλη αυτή ηθοποιός και τραγουδίστρια πήρε μετά το μικρόφωνο και με την ορχήστρα των Όσκαρ να την ακολουθεί, τραγούδησε λίγο από το υπέροχο και γεμάτο νοσταλγία κομμάτι "The Way We Were" του Μάρβιν Χάμλις (μουσική) και των Μέριλιν και Άλαν Μπέργκμαν (στίχοι) συγκινώντας όλο το κοινό των Όσκαρ. Ένα κομμάτι που μαζί και με την μουσική της ταινίας είχαν πάρει Όσκαρ στην απονομή του 1974.

Μάλιστα έστρεψε και το βλέμμα της ψηλά στέλνοντας την αγάπη και αφοσίωση της στον αγαπημένο της Ρόμπερτ Ρέντφορντ τιμώντας με τον καλύτερο πραγματικά τρόπο την μνήμη του.

