Eurovision 2026: Εσθονός ράπερ διασκεύασε το Ferto - Η αντίδραση του Ακύλα στα social media

Η επιτυχία του Ferto έφτασε μέχρι την Εσθονία
Το “Ferto” του Akyla, η συμμετοχή της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε YouTube και streaming πλατφόρμες.
Ο Έλληνας εκπρόσωπος κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και το επίσημο videoclip του τραγουδιού, που έχει έντονα στοιχεία video gaming από τη δεκαετία του ’90 και έχει λάβει εξαιρετικά σχόλια στα social media.
Η επιτυχία του Ferto έφτασε μέχρι την Εσθονία, όπου ο ράπερ Jyrise κυκλοφόρησε μια επίσημη διασκευή του κομματιού στις 13 Μαρτίου.
Το τραγούδι, που μιλά για την απληστία και την ευγνωμοσύνη, έχει γίνει viral hit σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες στη Βιέννη και ο Jyrise, γνωστός για την ενέργειά του, παρουσίασε το δικό του music video με τίτλο Ferto | Estonia Cover, δίνοντας μια νέα διάσταση στον ήχο που συνδυάζει τη λύρα με σύγχρονα beats.
Το interaction με τον Akyla στα socia media
Όπως ήταν λογικό, η κυκλοφορία της διασκευής συνοδεύτηκε από ένα ενθουσιώδες post στο Instagram, όπου ο Akylas έσπευσε να στηρίξει τον συνάδελφό του. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν σχόλια που δείχνουν τον σεβασμό μεταξύ τους, με τον Εσθονό ράπερ να δείχνει τη στήριξή του στον Έλληνα εκπρόσωπο για τη Eurovision.
Jyrise: «ESTONIA COVER out now! ???? Vote for Greece in Eurovision! ?»
Akylas: «Pameee! ?️? This is fire brother!»
Jyrise: «@akylas__ you know it! Vienna is waiting! ???»
Το interaction αυτό προκάλεσε κύμα σχολίων από Eurofans, με τους περισσότερους να τονίζουν χαριτολογώντας πως ο… ιός “Ferto” έχει αρχίσει ήδη να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, δύο μήνες πριν τον διαγωνισμό της Eurovision.
Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί είναι οι ξένοι εκπρόσωποι της φετινής διοργάνωσης που κάνουν βίντεο στο TikTok χρησιμοποιώντας το ελληνικό τραγούδι. Μεταξύ αυτών οι καλλιτέχνες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Μάλτα, την Αλβανία και τον Άγιο Μαρίνο.
