Eurovision 2026: Εσθονός ράπερ διασκεύασε το Ferto - Η αντίδραση του Ακύλα στα social media

Το “Ferto” του Akyla, η συμμετοχή της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε YouTube και streaming πλατφόρμες.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και το επίσημο videoclip του τραγουδιού, που έχει έντονα στοιχεία video gaming από τη δεκαετία του ’90 και έχει λάβει εξαιρετικά σχόλια στα social media.

Η επιτυχία του Ferto έφτασε μέχρι την Εσθονία, όπου ο ράπερ Jyrise κυκλοφόρησε μια επίσημη διασκευή του κομματιού στις 13 Μαρτίου.

Το τραγούδι, που μιλά για την απληστία και την ευγνωμοσύνη, έχει γίνει viral hit σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες στη Βιέννη και ο Jyrise, γνωστός για την ενέργειά του, παρουσίασε το δικό του music video με τίτλο Ferto | Estonia Cover, δίνοντας μια νέα διάσταση στον ήχο που συνδυάζει τη λύρα με σύγχρονα beats.