Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Εντυπωσιακές για ακόμη μία χρονιά οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες όπου απόψε (16.03.2026) διεξάγεται η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ

Από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις -και φέτος- στα Όσκαρ, ήταν η Demi Moore με ένα εξωτικό φόρεμα αλλά και η Nicole Kidman με ένα σύνολο γεμάτο πούπουλα και στρας.

Δυνατή παρουσία και από τον Javier Bardem ο οποίος εμφανίστηκε με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου.

Σε σύνολο που θυμίζει πριγκίπισσα και η Elle Fanning ενώ ο Timothee Chalamet που θεωρείται ένα από τα φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου εμφανίστηκε με ένα total white look.

Ο κύριος αντίπαλος του για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, Michael B. Jordan επέλεξε να ντυθεί στα μαύρα.